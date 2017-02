VG mener: Miljøstøtten må ha effekt

En av Norges rikeste, Stein Erik Hagen, har fått miljøstøtte fra det offentlige. Det har også Stortingets rikeste, Nikolai Astrup.

Høyre-politikeren fikk 87 000 kroner for å bytte ut oljefyren hjemme hos seg. Orkla-eier Hagen fikk 180 000 kroner for å gå over til mer miljøvennlig oppvarming.

Det er innbyggerne i Oslo som betaler. VG har denne uken vist hvordan Klimafondet, som er finansiert over strømregningen, deler ut støtte. Store overføringer er gjort til hovedstadens rikeste nabolag. Minst 80 personer med en formue på over 49 millioner kroner har mottatt støtte.

Nå har det ingenting å bety for klima hvor stor formuen til folk er. Når ordningene først finnes, må vi forvente at folk benytter dem. Poenget med VGs artikler er å se på pengebruken og undersøke om hensikten er oppnådd. Det er den ikke når støttemottagere forteller at de ville valgt noe mer miljøvennlig uansett om de fikk penger eller ei.

Et viktig prinsipp når det offentlige subsidierer, er å unngå å gi penger til tiltak som uansett ville blitt gjennomført. Det eneste slikt fører til, er at privatpersoner sparer noen kroner. Totalt sett er det å kaste bort penger, og det går til slutt ut over miljøet. For disse pengene kunne gått til noe som virkelig hadde miljøeffekt.

Nå er det gledelig at folk tenker miljøvennlig, enten de er formuende eller ikke. Men når det gjelder utskifting av oljefyr i eneboliger og leilighetskompleks, er saken den at det alt er bestemt at slik oppvarming blir forbudt i 2020. Det er kanskje derfor de med høy formue som VG har kontaktet, stort sett svarer at de uansett ville gått over til mer miljøvennlig oppvarming.

Målet med alle miljøstøtte, enten det er regnskogbevaring eller elbiler, må være at kronene faktisk går til å kutte utslipp. Miljøvennlige politikere kan ikke ha ordninger der den eneste hensikten er at privatpersoner får avslag på den jordvarmen eller elsykkelen de uansett skulle kjøpe.

Vi skal være forsiktig med pekefingrene, men det mangler i alle fall ikke på initiativrikdom når Norges rikeste søker offentlig støtte for å varme opp ting som svømmebasseng, noe Stein Erik Hagen gjorde og rett nok fikk nei til. Uansett er det de som lager ordningene som har ansvaret. De må fremme tiltak som faktisk hjelper miljøet.