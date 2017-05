Tomt klimaskryt

Leder Den blåblå regjeringen med partnere har fått nye tall å slå i bordet med.

Etter altfor mange år med økning i klimagassutslippene, fikk Norge en kjærkommen nedgang på litt under en prosent i fjor. Det betyr at vi er et lite skritt nærmere våre ambisiøse, nasjonale mål for kutt innen 2030.

Men hva står egentlig med liten skrift? At nedgangen i norske utslipp gir oppgang i utslipp i utlandet. Det er kutt i utslipp fra olje- og gassproduksjonen og økt bruk av biodrivstoff som har gitt nedgang hjemme. Fossilbruken fører som kjent til utslipp i utlandet mange ganger større enn samlede norske utslipp. Men også biodrivstoffet gir store utslipp globalt. Drivstoffet er hovedsakelig importert og ofte laget av palmeolje fra regnskogland. Produksjonen fortrenger matvareproduksjon og fører til hugst av regnskog som binder CO₂. Det er så ille at vanlig og bensin og diesel i mange tilfeller er mer miljøvennlig.

Regjeringens representanter argumenterer med at målet deres selvsagt er bruk av bærekraftig biodrivstoff laget for eksempel av norsk skog og avfall. Men der er vi rett og slett ikke. Kravet regjeringspartnerne ble enige om i budsjettforhandlingene fører uunngåelig til økt import av den lite klimavennlige varianten.

Det er bra å sette seg nasjonale klimamål. Men det blir absurd når våre hjemlige klimaløfter ender med å forverre klima. Våre egne kutt kan selvsagt ikke være så viktige at det er verdt å øke den globale oppvarmingen for å nå dem. Ifølge nettstedet Energi og klima kostet tiltaket skattebetalerne 1.3 milliarder kroner i 2016. Og de utgiftene vil øke om vi følger planen. Det er penger ut vinduet. For i atmosfæren blandes alle utslippene uansett hvor de kommer fra.

Men så var det jo heller ikke miljøet politikerne var mest opptatt av, da de i overtidsforhandlinger om statsbudsjettet vedtok økt innblanding av biodrivstoff. Når de er villige til å kaste vekk milliarder, rasere regnskog og øke den globale oppvarmingen for å få penere budsjett her hjemme, så er det likevel så galt som det kan få blitt. Når politikerne i tillegg har mage til å skryte av det etterpå, er miljøfarsen komplett.