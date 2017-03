Naken bak et palmeblad

Debatt Regjeringen har satset all sin klimatroverdighet på ett kort: biodrivstoff. Vi advarte mot konsekvensene, og nå er regjeringens klimasatsing avkledd i mediene.

RASMUS HANSSON OG UNE BASTHOLM, nasjonale talspersoner for Miljøpartiet De Grønne

Debatten om biodrivstoff har gått lenge i Stortinget, og det har ikke manglet på advarsler. I fjor juni behandlet vi energimeldingen. De Grønne stemte mot en bratt opptrapping av biodrivstoff, og foreslo et forbud mot palmeolje i norske biler. Det ble nedstemt. Men få hadde sett for seg at regjeringen skulle sette i gang en biodrivstoff-bonanza. Likevel var det det som skjedde, fordi regjeringen ikke hadde noen andre måter å løse sine interne klimaproblemer på.

I fjor holdt nemlig regjeringen på å kollapse på grunn av sin manglende vilje til å gjøre Norge grønnere. Velgerne til Høyre, Venstre og KrF hadde fått løfte om at regjeringen skulle «styrke klimaforliket», som hele Stortinget minus Frp ble enige om i 2008. Det betyr at vi skal kutte minst 7 millioner tonn CO2-utslipp innen år 2020. Det er mye. All transport i Norge slapp ut 10 millioner tonn CO 2 i 2015.

Les også: Astrid Meland – Ingen kan si at de ikke ble advart

Men på tross av løftet, har ikke utslippene gått ned under fire år med Erna. De fortsetter å stige. Regjeringen har nemlig fortsatt som før: åpnet flere oljefelter, bygget flere motorveier og større flyplasser. Smertegrensen var nådd for støttepartiene Venstre og KrF, som brøt forhandlingene. Men så, i siste øyeblikk, kom løsningen på bordet: en storstilt satsing på å fylle biodrivstoff på norske biler. Venstre og KrF var fornøyd med «tidenes grønneste statsbudsjett», og roste regjeringen. Krisen var over. Problemet var bare at ingen hadde undersøkt om det virkelig ville kutte utslippene.

De Grønne stemte mot den ukontrollerte biodrivstoffsatsingen, og forsøkte nok en gang å advare Stortinget. I februar la vi fram et forslag om å skaffe et skikkelig kunnskapsgrunnlag for den store biodrivstoffet som skal brukes i norske biler. Vi sa tydelig ifra om at et kunnskapsløst hastverk kunne gi en stor baksmell som ødela troverdigheten til hele biodrivstoffsatsingen. Vi ba Stortinget gjøre hjemmeleksa si før biodrivstoff ble gjort til den store løsningen.

Men Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, KrF, Venstre og Frp blåste i advarslene. Enkelte partier anklaget oss attpåtil for å undergrave klimasaken. «Det er viktig at den offentlige debatten om biodrivstoff ikke blir så ensidig og preget av motstand at det fører til usikkerhet», advarte Arbeiderpartiet. «Vi bør ikke bare se på hindringer og problemer», blåste Senterpartiet. Forslaget vårt ble nedstemt.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Fem dager senere kom de første store avsløringene om manglende bærekraft i biodrivstoffsatsingen i Aftenposten. I ukene etter har NRK, VG, Aftenposten og flere andre aviser avslørt hvordan en kunnskapsløs biodrivstoffsatsing kan få negativ miljøeffekt. Produksjon av biodrivstoff fra palmeolje kan før til at jungel blir hogget ned. Produksjon av biodrivstoff fra raps har uklar klimaeffekt. Biodrivstoffsatsingen ble dessverre diskreditert, ikke fordi Miljøpartiet De Grønne har slått alarm, men fordi ingen var villige til å lytte.

Biodrivstoff er en del av løsningen når vi skal kutte utslippene fra transport, men palmeblader skal ikke brukes til å skjule at regjeringens dårlige klimapolitikk.

De siste ukene har regjeringen varslet en ny enorm runde med tildelinger av oljefelter til oljebransjen, og en nasjonal transportplan som prioriterer flyplasser og motorveier før tog og miljøvennlig transport. Det er klimafornekterne i Frp som styrer de viktigste politikkområdene. Da hjelper det ikke å helle palmeolje over problemene og kalle det et «grønt skifte».

VG MENER: Dyr og dårlig klimasatsning

Regjeringens satsing på biodrivstoff har ikke bare bidratt til å undergrave miljøtroverdigheten til Høyre og Frp, men også til KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har lukket øynene for ubehagelige fakta. Det skaper ikke bare politikerforakt, men forakt for all miljøpolitikk. Til glede for klimafornekterne, og til skade for oss alle, som skal leve på en stadig varmere og mer usikker klode.

Sannheten, som Stortinget lenge har forsøkt å legge lokk på, er at biodrivstoff ikke er en enkel utvei for å gjøre bilene våre miljøvennlige. Biodrivstoff er bedre enn fossilt drivstoff, som vi må slutte å bruke raskt. Men bruk av biodrivstoff betyr i prinsippet at vi heller natur eller mat på tanken. Derfor må vi bruke biodrivstoff innenfor meget strenge bærekraftkrav.

Biodrivstoffsatsingen må ikke svekke eller forsinke den egentlige løsningen. Først og fremst bør vi ha en storsatsing på elbiler, kollektivtransport og sykkel, som både er mye mer miljøvennlig, og mer effektivt. Selv i flybransjen skjer det nå store nyvinninger. Airbus har allerede krysset den engelske kanal med et elektrisk fly, og Avinor har rost MDGs forslag om å gjøre Finnmark til testfylke for elfly.

I stedet for å klamre oss til forbrenningsmotoren, bør vi satse på den beste teknologien, som allerede er tilgjengelig. Det er ekte grønn politikk.