Kronikk: «MDGs ultimatum om oljestans er ikke urimelig.»

Debatt Ap og Høyre tør ikke å satse nytt i oljepolitikken. Dette er nøyaktig det motsatte av hva norske politikere gjorde da vi la grunnen for oljeeventyret.

AV: Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Høyre og Arbeiderpartiet nekter begge for at de vil akseptere Miljøpartiet De Grønnes krav til en ny regjering om å ikke åpne nye oljefelt. Det overrasker oss ikke. Vi vet at de to største partiene er like som to dråper olje i oljepolitikken. Det er derfor vi setter hardt mot hardt, for å få dem til å innse realitetene Norge står overfor. Oljesatsing er nemlig dårlig butikk for Norge, uforenlig med våre klimaforpliktelser og stadig mer upopulært.

Verden har allerede funnet fem ganger mer olje, kull og gass enn klimaet på jorden tåler. Hvorfor skal vi da lete etter mer? Flere olje- og gassfelt som åpnes i dag vil ikke være i produksjon før om 30–40 år, lenge etter 2050 – når klimaforskerne har fastslått at verden definitivt må ha byttet til fornybar energi. Norsk olje er hverken renest eller billigst. Hvorfor skal vi da åpne disse feltene?

Bra for økonomien



En ny meningsmåling viser at så mye som én av fire i den norske befolkningen mener det samme – de vil ikke lete etter mer olje og gass. Andre land går foran: Frankrike har Macrons sentrumsregjering allerede varslet at de ikke kommer til å gi nye letetillatelser til olje og gass fra høsten av.

Å droppe planene om nye oljefelter er ikke bare bra for klimaet og miljøet – det er bra for norsk økonomi. Siden dagens regjering inntrådte i 2013 har hver femte oljearbeidsplass forsvunnet. Årsaken er ikke Miljøpartiet De Grønne, men ganske enkelt nedskjæringer som følge av vedvarende lav oljepris.

Og for dem som tror at denne situasjonen vil snu raskt, må spådommene til fremtredende oljeanalytikere være dyster lesning: oljeprisen kan nemlig treffe 30 dollar fatet allerede neste år, på grunn av overproduksjon i Stillehavsområdene og i Midtøsten. Statoil på sin side, planlegger sine prosjekter for en oljepris på opp mot 80 dollar. Det er i beste fall optimistisk, i verste fall katastrofalt for norsk økonomi.

Sol og vindenergi



En vedvarende lav oljepris betyr titalls milliarder i tapte investeringer, plattformer i opplag, supplyskip i havn, og raffinerier som står ubrukt. Kanskje vil det gå som med gasskraftverkene: Arbeiderpartiet, Høyre og Frp fikk viljen sin og bygde gasskraftverk på land. To av dem har nå gått konkurs, med enorme tap for A/S Norge.

Samtidig vet vi at både sol- og vindenergi blir billigere raskere enn noen kunne sett for seg og utkonkurrere fossile energikilder. Fornybarrevolusjonen har inntatt både Tyskland, Storbritannia og en rekke andre europeiske land – land som en håper skal være markedet for norsk gass i 50 år fremover. Det er liten grunn til å stole på det. I Storbritannia måtte myndighetene nylig endre planene for den britiske energimiksen, fordi strøm, kabler og batterier utkonkurrerer gass mye fortere enn de hadde trodd.

To alternativer



Analyseselskapet Bloomberg forventer at tre av fire kroner investert i energisektoren på verdensbasis fram mot 2040 vil bli investert i fornybart. Norge har forsøkt å drive frenetisk lobbyisme mot EU for å redusere deres miljøambisjoner. EU planlegger nemlig også å bruke mindre olje og gass.

Norge viste selvtillit, visjoner og handlekraft da vi i 1971 vedtok en plan for oppbyggingen av norsk oljeindustri.

Dette er altså dagens ironiske situasjon: Det som er bra for kloden, kan være dårlig for norsk økonomi. Prisen på fossil vil synke når tilbudet er høyt og etterspørselen stadig lavere, det er enkel økonomisk logikk. En ny regjering vil dermed få to handlingsalternativer. Det ene er, som ett av ytterst få land, å gamble mot alle odds på at den globale klimadugnaden mislykkes. Den andre er å stoppe sløsingen på mer oljefelter, og gradvis begynne å flytte statlig risikokapital, forskning og infrastruktur til grønne næringer basert på bærekraftig og moderne bruk av naturressursene.

Regjeringen har valgt det første. I år investeres det omtrent sju ganger mer i oljeindustrien enn i all annen industri i Norge. Vi satser på det gamle, og frykter det nye. Dette er nøyaktig det motsatte av hva norske politikere gjorde da vi la grunnen for oljeeventyret. Norge viste selvtillit, visjoner og handlekraft da vi i 1971 vedtok en plan for oppbyggingen av norsk oljeindustri.

Ny tidsalder



I dag står vi overfor et nytt hamskifte i norsk industri og økonomi. De gode nyhetene er at vi har enda bedre forutsetninger enn på starten av 70-tallet. Vi har en sterk økonomi, penger på bok, kompetanse i verdensklasse, et velorganisert arbeidsliv og tilgang på rike og mangfoldige naturressurser. Det eneste vi mangler er flere politikere på Stortinget som tør å satse nytt.

Norge blir ikke et fattig land etter oljen. Vi har rike, velstående naboland som har klart seg fint uten.

Oljen har gitt Norge mye bra. Men verden rundt oss endrer seg, og vi har nå kunnskap om fossil energis påvirkning på kloden som vi ikke hadde på 70-tallet. I stedet for å videreføre den utilgivelige milliardsløsingen på en klimaødeleggende næring på vei nedover, må den neste regjeringen starte det store omstillingsprosjektet. I det perspektivet er Miljøpartiet De Grønnes ultimatum hverken overraskende eller urimelig. Det er derimot et bevis på at en ny bærekraftig tidsalder har startet. Det er både uansvarlig og egoistisk å sette velferden vår på spill i et veddemål mot kloden.

Norge blir ikke et fattig land etter oljen. Vi har rike, velstående naboland som har klart seg fint uten. Det som vil være avgjørende, er om vi går planlagt inn i utfasingen av oljen, eller ikke. Vårt fantastiske forsprang kan og bør vi nå bruke til å bli verdensledende innen ny, grønn teknologi, bærekraftig bruk av naturressursene og kompetansebaserte næringer. Vi i De Grønne er sikre på at pipene til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vil få en annen lyd når De Grønne havner på vippen etter valget, og en regjeringsposisjon står på spill.