Jeg forsvarer Teslaen min!

Jeg er ikke flau over å ha eid en Tesla i over tre år. Jeg er tvert i mot stolt av det. Men Arbeiderpartiet vil stanse teknologiutviklingen.

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V) og Tesla-eier

Ja, samtlige Tesla-eiere kan være stolte over sine kjøp! Vi tok sjansen på en ny teknologi, vi har vært med på å drive teknologien fremover, og vi har gjort et miljøvennlig valg som reduserer klimagassutslippene på transportsektoren og reduserer utslipp av helsefarlig avgasser som NOx.

Vi har de siste ukene sett at den populære, men ganske dyre el-bilen Tesla står på tiltalebenken i debattspaltene for å tilrane seg en for stor andel av godene staten gir folk som velger miljøvennlige produkter.

Utvilsom klimavinner!

Som tidligere forsvarsadvokat og Tesla-eier vil jeg i det følgende godtgjøre den utvilsomme klimaeffekten av avgiftslettelsene Tesla-modeller og andre el-biler har fått.

Et sentralt poeng i min prosedyre vil være den avgjørende rollen Tesla og selskapets grunder Elon Musk har spilt for å få fart i en teknologiutvikling som vil bidra til å løse klodens klimaproblemer på sikt.

I debatten som går kan man få inntrykk av at staten betaler rikinger for å kjøpe nye sportsbiler å leke seg med. Dette er selvsagt ikke riktig. Det følger ingen pengesekk med hundretusenvis av kroner med på kjøpet når man investerer i en el-bil, enten det er en Tesla eller en billigere variant som folkekjære Nissan Leaf.

Både produsenten, importøren og forhandleren krever naturlig nok sin del av kaken når bilregningen skal betales. Forskjellen er bare at hvis bilen du kjøper er utslippsfri, så krever ikke staten sin del på toppen av det du allerede må betale, slik den gjør hvis det er en bensin- eller dieselbil du kjøper.

Arbeiderpartiets skivebom

Så sier Arbeiderpartiets Marianne Martinsen at dette kommer kun rikinger til gode, og staten går her glipp av milliarder. Begge argumenter kan lett avkles.

Dersom Ap først og fremst ønsker å komme rikingene til livs, så er det slik at rikingene fortsatt vil ha råd til å kjøpe Tesla selv om den går opp 200.000 kr i pris. De vil faktisk være de eneste som vil ha råd til det. Vi andre, mer vanlige mennesker, kan glemme fine el-biler.

For det andre: Fordi vi fleste andre ikke lenger vil ha råd til å kjøpe Tesla, vil heller ikke særlig mange flere Tesla-er bli solgt. Ergo vil det heller ikke trille milliarder inn i avgifter. Paradokset i Aps forslag er også, at disse rikingene som allerede er inni Tesla-markedet vil få en ekstra gevinst på 200.000. For bruktbilene vil over natten bli mer verdt.

Avgiftsfritaket som Venstre stolt innførte da vi satt i regjering gjør at el-biler som Tesla, men også en rekke andre, mer tilgjengelige modeller, blir billigere enn tilsvarende biler som går på fossilt drivstoff.

Det er fordi vi ønsker at mange flere skal velge elektrisitet eller andre drivstoff uten utslipp når de skal kjøpe seg en bil. At avgiftene man får fritak fra er høyest på de dyreste bilene er jo ikke så rart, men fritaket gjelder altså alle biler, både de billigste og de dyreste. Og det er ikke slik at for rike folk som skal kjøpe ny bil, er avgiftene irrelevant. Alternativet til å kjøpe en el-bil uten avgifter, er neppe å kjøpe en el-bil med avgifter, men tvert imot enda en dieselsluker.

Det viktigste Tesla har bidratt med i klimaarbeidet, er å gjøre el-bilen til et valg som fungerer for mennesker i de fleste livssituasjoner. Min familie har Tesla som vår eneste bil. Det kan vi gjøre fordi denne modellen har eliminert rekkeviddeangsten, og tilbyr den samme komforten og sportslige følelsen som de dyreste utslippsmonstrene som kjører på norske veier.

Nå følger en haug av bilprodusenter etter og lager egne lavutslippsmodeller, fordi de ser at dette er blitt et viktig marked å konkurrere i, med både lave priser og høy kvalitet. Audi, Mercedes, Jaguar, ja til og med Toyota har snudd og sier de skal lage el-biler med lang rekkevidde. Denne utviklingen kommer til å gå raskere og raskere fremover, slik at el-bil blir det mest attraktive valget for stadig flere.

Ap stanser utviklingen

Men Arbeiderpartiet vil altså stanse denne utviklingen. Hvis vi klarer lukke øynene, og tenke tre år tilbake i tid, fantes ikke folke-Teslaen, som i dag eies av 13.000 nordmenn. Dagens teknologi er selvkjørende Tesla, som parkerer selv, gasser, bremser og svinger selv på veien. Teknologien på autonome kjøretøy kommer.

Dersom Ap hadde fått gjennom sin politikk for tre år siden, hadde vi ikke kommet dit vi er i dag. Og dersom Ap får det som de vil nå, folkens, ja da vet vi faktisk ikke hvilke av morgendagens teknologier de i dag er i ferd med å kvele i hjel. Dagens science fiction er morgendagens realitet.

Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at fra og med 2025 skal alle nye biler som selges være null- eller lavutslippsbiler. Skal vi lykkes med det målet, er det viktig å opprettholde fordelene el-biler har i dag i mange år til, selv om det også er åpenbart at de ikke kan fortsette i all fremtid.

Vi prioriterer avgiftsfritak for el-biler både fordi det bidrar til å kutte utslipp, og fordi det gir flere familier mulighet til å kjøpe kule, sportslige og miljøvennlige biler. For vi kommer til å trenge bil utenfor de største byene i Norge i mange tiår fremover, og det er helt avgjørende at disse bilene ikke ødelegger klimaet vårt

Jeg er ikke flau over at jeg slipper ut null Co2 og null Nox. Tvert om er jeg stolt av det. Vi må heller være glade for at folk bruker 700.000 kroner på å kjøpe Tesla, og i fremtiden andre el-bilmerker med mer større batterier fra Audi, BMW osv, enn at folk bruker samme mengde penger på å kjøpe en dieselbil eller annen miljøversting.

Misunnelsen er derimot en kraft jeg ikke kan hjelpe folk med å bekjempe. Der må hver mann og hver kvinne klare seg selv.