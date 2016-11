Det finnes en Jonas for alle

Kommentar Arbeiderpartiet har klart det geniale. Partiet har lagt frem en plan som gjør alle med makt blir glade. Bortsett fra Erna. Og hva med folk flest?

Oljelobbyen kommer til å like Jonas Gahr Støre for dette. Det samme gjør miljølobbyen. Denne uken la nemlig Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Det var som å åpne alle lukene i adventskalenderen på en gang. LO og NHO fikk luke 24 sammen med Aps partner Senterpartiet.

Et gjennomtenkt innsalg

Jonas valgte å vinkle det på miljø, og ikke arbeid, som er partiets sak nummer 1. Aps budsjett slår dermed ned som en liten bombe i de harde budsjettforhandlingene mellom Venstre, KrF og Solberg-regjeringen.

For når de fordums kraftsosialistene i Ap er bedre på miljø enn Erna, da blir det enda vanskeligere for et allerede mismodig Venstre å gå med på Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Mer forpliktende på miljø

Det var selvsagt hensikten. For norske politikere er smarte, dyktige folk.

Men et område kan gi lett politikerforakt, og det er miljøpolitikken. For de norske utslippene går bare opp og opp, selv om det er flere tiår siden politikerne begynte å love å få den ned.

Jens Stoltenberg skriver åpenhjertig i sin nye bok om hvordan de brøt miljølovnadene, og at løsningen ofte ble å sette seg enda mer ambisiøse miljømål enda lenger frem i tid.

Men når Ap i sitt nye budsjett har laget et regnskap som sier hvor mange tonn som skal kuttes når og hvor, er det lettere å holde politikerne ansvarlig. Regnestykket viser hvordan Norge skal oppnå de kuttene vi har lovet i Parisavtalen. Det forplikter. Og derfor liker miljølobbyen forslaget.

Noe for enhver

Oljelobbyen kan være like fornøyd, for Aps miljøregnskap sier ikke et ord om olje- og gassbransjen. Paradoksalt nok er vår største utslippskilde ikke med i miljødiskusjonen.

Det er logisk på et vis, for utslippene fra den sektoren er allerede regulert av EU. Om Norge kutter mer her, betyr det bare at Polen kan slippe ut mer. EU har satt et totaltak for hele bransjen.

Derfor vil også LOs ledelse like dette. Når Ap bare snakker om de ti millionene tonn CO2 de vil kutte innenlands for å nå Parisavtalen, er det gnagsårplaster på LOs væskende oljesår.

Og til slutt har vi vinnerne: NHO, som skal få det klimafondet de har lobbet for. Slik får næringslivet inn en listig vri på prinsippet om at forurenseren betaler. Den vrien går ut på at småforurenserne som du og jeg skal betale, mens næringslivet får tilbake det de betaler.

De deler derfor førsteplassen med Senterpartiet og skogeierne, som skal levere så mye biodrivstoff av norsk skog, at skoglobbyen per nå ikke en gang tør å love at de klarer å produsere så mye som Miljø-Jonas har bedt om.

Hva mener miljøet?

Som vanlig i norsk miljødebatt, handler det altså like mye om det politiske inneklimaet, som det ekte klimaet utendørs.

Om utemiljøet jubler for Aps alternative statsbudsjett, så er det i beste fall en påholden jubel.

Norge øker utslippene. Det skjer på grunn av olje - og gassproduksjon, befolkningsvekst, økonomisk vekst og det faktum at vi ikke har noen kullkraftverk og ulønnsom industri å kutte. Norge har «alltid» kjørt på ren vannkraft. Det skjer mens nabolandene våre kutter sine utslipp.

Det er ille. Men miljøet har sant å si større ting å stri med for tiden. Trump har blitt president. USA slipper ut nær 12 prosent av verdens drivhusgasser. De norske utslippene derimot, er så forsvinnende små i sammenligning. Om Norge kutter det vi lovte i Kyotoavtalen, stagger vi temperaturøkningen med mellom 0,0005 og 0,0012 grader. Altså med en vinterferieuke eller to om hundre år. Hele EUs andel av de globale utslippene er på under 9 prosent.

Kina derimot, slipper ut omtrent en fjerdedel av CO2en i verden. De skal øke utslippene med mange hundre prosent frem mot 2030, også det ifølge Parisavtalen.

Eventuelle norske miljøkutt blir symbolske. Men all symbolpolitikk er ikke feil. Å tillate folk å slippe ut CO2 gratis, er det samme som å tillate dumping av søppel i nasjonalparken.

Og hva med folk flest?



Og i Aps budsjett må de som griser betale mer. Dessuten, med dette emu-kinderegget av et budsjett, kommer maktbastionene i Norge til å ønske Jonas velkommen som statsminister.

Men det er velgerne som bestemmer. Og kommer folk flest til å like dette?

For tiden styrter velgerne mot et voksende Ap. Men det er nesten et år til valget. Og mange vil legge merke til at partiet vil gjøre dieselen enda dyrere enn de blåblå, at de øker skattene, setter opp tobakksavgiften og kutter i taxfrikvoten.

Nå som det er blitt vanlig å rope varsko om at elitene ikke hører på folk flest, vil kritikere kunne bemerke at det ikke er de som griser mest som må punge ut, men vanlige folk som deg og meg.

Og at noe er forandret siden Aps verftsarbeider Thorbjørn Berntsen fikk stoppet avgiftsøkningen på rullings fordi ferdigsigaretter knekker i kjeledresslommene til gutta på gulvet.