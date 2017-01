Det de grønne må skjønne

Leder Norge må bli grønnere. Det ligger i Parisavtalen om klima som vi har undertegnet.

Samtidig som vi skal bli grønnere, så må Norge opprettholde sin velferdsstat, den spredte bosettingen, de relativt små forskjellene mellom folk og alt det andre som gjør Norge til Norge. De to målene er ikke så lette å forene.

Dagens norske stat er fullstendig avhengig av oljeinntekter. Alt fra fremtidens pensjoner til den årlige driften av offentlige tjenester og velferdsgoder hviler på inntekter fra olje og gass. Det finnes i dag ingen næring som kan ta oljens og gassens plass i norsk økonomi. Hvis man legger ned norsk oljenæring vil ikke Norge være til å kjenne igjen.

Det er merkelig at klimabevegelsens fremste krav ser ut til å være en nedleggelse av norsk oljevirksomhet. Det er vanskelig å se at dette vil gjøre noe godt for klimaet i verden, og det vil garantert ramme mange nordmenn svært hardt. De med dårligst råd vil merke det best. Etterspørselen etter energi forandrer seg ikke om Norge slutter å levere olje og gass. Den vil bare bli møtte med andre energikilder. Mange av dem vil være mer forurensende enn den norske olje og gassen. Kravet fra Miljøpartiet De Grønne og andre om å legge ned norsk oljeindustri er livsfjern symbolpolitikk, som ikke løser noen problemer. Men det vil garantert skape nye, som økt ulikhet mellom folk og langt større skiller mellom by og land.

Allikevel må Norge jobbe systematisk for å gjøre vår egen viktigste eksportartikkel overflødig på sikt. Norge må, sammen med andre kunnskapsnasjoner, legge til rette for en utvikling der hverdagsliv og næringsliv slipper ut mindre CO₂ uten å redusere aktivitet og vekst. Det gjøres gjennom strengere utslippskrav og høyere kostnader for utslipp, sammen med tilrettelegging for ny teknologi. Spesielt i transportsektoren er det mye å hente.

På NHOs årskonferanse i går havnet klimadebatten i gamle spor, der oljesiden mener alt kan fortsette som før og klimasiden roper på en omveltning av Norge som svært få egentlig vil ha. Denne debatten er det ikke lett å bli klok av. Den er også et sidespor. Som Parisavtalen er et uttrykk for, så er klimaproblemene hele verdens problemer. Rike land som Norge kan spille en rolle ved å søke samarbeid med andre og bruke vår ressurser og vår teknologi til å lage et marked for mer klimavennlige løsninger. Det er gjennom slike markeder at de grønne løsningene vil fase ut de som forurenser. Rikdommen vi har fått fra olje og gass har satt oss i en posisjon der vi kan gjøre en forskjell. Det forplikter.