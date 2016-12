Da Hegnar støttet De Grønne

Debatt Det er et sjeldent syn at Trygve Hegnar står sammen med oss i De Grønne og miljøbevegelsen, men hans skepsis mot et potensielt biodrivstoff-bonanza deles av mange.

UNE BASTHOLM, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne

Storsatsing på biodrivstoff er et av regjeringens viktigste grep for å kutte klimautslipp. Regjeringen og støttepartiene har nå vedtatt at de ønsker seg hele 20 prosent innblanding av biodrivstoff innen de neste tre årene. Arbeiderpartiet er enda mer ivrige, og vil at hele 40 prosent av drivstoffmiksen vår skal være basert på biodrivstoff innen 2025.

Begge deler vil være er en dramatisk økning i andelen biodrivstoff på kort tid. Dette har skapt reaksjoner fra flere, ikke minst Trygve Hegnar, som slår på stortromma når han kritiserer regjeringen og store deler av opposisjonen for å ville satse massivt på biodrivstoff i årene som kommer.

Hegnar vet det kanskje ikke selv, men i sin skepsis til biodrivstoff stiller han seg på lag med oss i De Grønne og store deler av miljøbevegelsen, som lenge har påpekt at kappløpet for å øke biodrivstoffsalget kan skade natur og klima.

I dag kjører de fleste biler, fly og båter rundt på planter og alger som ble lagret for millioner av år siden. I framtida skal vi kjøre rundt på alge- og plantekraft vi har produsert selv. Bioressurser kommer til å bli en viktig del av løsninga når vi kvitter oss med all bruk av fossil energi, enten det er som drivstoff, som kilde til strøm eller til industriformål. Fordelen med biodrivstoff er at det kan brukes de fleste steder vi i dag bruker fossilt drivstoff. Det trengs ikke nye biler eller ny infrastruktur, bare en annen type olje på tanken.

Slik sett framstår biodrivstoff som en mirakelkur. Så enkelt er det dessverre ikke.

Å produsere biodrivstoff krever plass, enten det er snakk om skog, matjord eller havområder. Dette er skog, matjord og havområder som kan brukes til mye annet enn å dyrke drivstoff til oss. Hvorvidt biodrivstoff er bra for miljøet, avhenger blant annet av hva matjorda eller skogen ellers ville vært brukt til, og hvor raskt plantene vokser.

Hvis vi lager biodrivstoff basert på skog som ellers kunne ha lagret CO2, erstattet klimaskadelig sement eller på andre måter hjulpet klimaet, kan det betyr at vi gjør mer skade enn nytte for miljøet når vi fyller den på tanken.

I de verste tilfellene blir regnskog brent ned for å gi plass til palmeoljeplantasjer som går til drivstoff, til skade for både natur og klima.

Selv om nyere former for biodrivstoff kan produseres med større nytte for klimaet og uten å legge beslag på matjord, er det ikke sikkert at vi kan produsere nok bærekraftig biodrivstoff til å dekke behovet. Derfor bør vi prioritere nøye hvor vi bruker våre bioressurser. Det er viktig at alle biologiske ressurser vi heller på tanken kunne vært brukt til noe annet. Skog kan hugges, den kan få stå, den kan brukes til avanserte industriprodukter. Biodrivstoff er en av mange mulige bruksområder, og ikke nødvendigvis det mest miljøvennlige.

Derfor står vi for en transportpolitikk der biodrivstoff er en siste løsning, ikke hovedløsningen. Når vi skal gjøre den norske transporten miljøvennlig, må vi velge de mest effektive løsningene til forskjellige behov. I tettbygde strøk er det beste er å redusere transportbehovet ved å planlegge bosetting og tjenester sånn at folk ikke trenger å reise så mye. Det nest beste er å legge til rette for kollektivtilbud og sykkel der det er mulig.

På bygda der det er større avstander, er elbiler den beste løsningen. Elektriske motorer bruker energien mye mer effektivt enn forbrenningsmotorer. Folk trenger god tilgang til ladestasjoner og rimelige elbiler med god rekkevidde.

Vi har foreslått alle disse tiltakene i mange år, og gjennomfører dem i Oslo, Trondheim og kommuner over hele landet. Avansert biodrivstoff kan brukes i de tilfellene der ingen av de øvrige løsningene er mulige. Det gjelder ikke minst i tungtransport og flytrafikk, der elektrifisering er vanskelig eller umulig. Prioriteringer er ekstra viktig fordi vi har begrensede mengder miljøvennlig biodrivstoff tilgjengelig. Å bruke det til hele bilparken er som å drikke årgangsvin på nachspiel.

Så hvorfor blir biodrivstoff stående som en hovedløsning for regjering og store deler av opposisjonen? Kanskje fordi det ikke krever store og ekte endringer i måten vi reiser på.

I stedet for å bygge ny infrastruktur, planlegge byene våre smartere og bygge ladestasjoner over hele landet, er det lettere å tenke seg at vi kjører de samme bilene til de samme stasjonene, bare med nytt, grønnere drivstoff i pumpene. Det er en forlokkende tanke, men det er ikke klokt dersom det viser seg at det kan få skadelig effekt på miljøet.

Det er helt opplagt at vi ikke har gode nok kunnskaper om de helhetlige effektene av en storsatsing biodrivstoff i dag. Derfor har vi i Stortinget bedt regjeringen undersøker konsekvensene av å satse på bioenergi nærmere, slik at vi kan få et mye bedre kunnskapsgrunnlag. Det må også utarbeides en metode for å måle klimaeffekten av å bruke skog som råstoff i biodrivstoff, og at det lages en plan for å sørge for at biodrivstoffet brukes der det er vanskeligst å erstatte fossilt drivstoff.

I mellomtiden bør vi satse mye mer på en transportpolitikk som garantert har en god effekt på klimaet og naturen.