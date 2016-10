Kjernefysisk konfrontasjon

Kommentar NEW YORK (VG) Trump og Clinton har begynt å kaste atombomber på hverandre. I hvert fall i intervjuer og tv-reklamer.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg så atomsoppen fylle skjermen i natt norsk tid på CNN og Fox News. Men før nesten-ulykken med flyet til Trumps visepresidentkandidat Mike Pence som skled av rullebanen, var atombomben dominerende i de fleste sendinger og reklamepauser.

Det er minst to annonser fra Clintonleiren som spiller på frykten for at Trump skal få en finger på atomknappen. Den ene er fra selve kampanjen hennes og inneholder et sobert intervju med Bruce Blair, en tidligere offiser med ansvar for å utløse kjernefysiske stridshoder under den kalde krigen, om telefonen skulle komme fra Det hvite hus. «Selvkontroll kan være det eneste som står mellom oss og kjernefysisk krig», sier han, med bekymret mine.

Intervjuvet er kryssklippet med diverse glimt av en opphisset Trump som roper «Jeg vil bombe dritten ut av dem», «Jeg vil være uforutsigbar» og «Jeg elsker krig!».

Den andre er laget av en av Clintons Super-PAC, altså en gruppe som ikke er direkte tilknyttet kandidaten, og hvor hun dermed ikke er ansvarlig for innholdet. Den viser bilde av en atombombe som detoneres, og en stemme forteller hvor mye død og store ødeleggelser den kan forårsake. Klipp til et intervju hvor Trump sier at han ikke skjønner hva man skal med atombomber om man ikke kan bruke dem.

Trump på sin side, har de siste dagene hevdet at Clinton vil være villig til å starte tredje verdenskrig med utgangspunkt i Syria. I et intervju med Reuters sa han at hennes ønske om å opprette flyforbudsoner over Syria for å beskytte sivilbefolkningen, vil eskalere til kjernefysisk konflikt med Russland og Assadregimet.

Atomvåpen har knapt vært et tema i amerikansk presidentvalgkamp siden Ronald Reagan utfordret og beseiret Jimmy Carter i 1980, mens Den kalde krigen var på frysepunktet.

I 1964 laget president Lyndon B. Johnson en meget kontroversiell tv-reklame hvor en liten jente i en blomstereng teller ned til en kjernefysisk eksplosjon. «Stem på president Johnson 4. november. Omkostningene kan være for store ved å sitte hjemme», sa en stemme, mens skjermen fyltes av atomsoppen.

Filmen ble bare vist en gang, men tilskrives mye av æren for at Johnson vant med et valgskred over utfordreren, republikaneren Barry Goldwater.

En meningsmåling Morning Consult foretok i august i år viser at et flertall av amerikanerne (46 mot 31 prosent) stoler mer på Clinton enn på Trump når det gjelder kjernefysiske våpen.

Men det kommer jo ikke akkurat som noen bombe.