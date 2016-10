Kommentar Unge kineseres modige kamp for ytringsfrihet og demokrati er prisverdig. Vel verdt en fredspris ingen i dag tror de får.

Med personlig risiko våger aktivister i Hongkong å utfordre Kina. Norske myndigheter er mer bekymret for Beijing enn kinesiske tenåringer. Det offisielle Norge har i seks år forsøkt å blidgjøre Kina etter at Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo. Kina svarte med å bryte all politisk kontakt med Norge.

Beijing har demonstrert at de kan være sinte lenge, men under et besøk på fiskeoppdrettsanlegg i sommer sa ambassadør Wang Min at det var på tide å få forbindelsene tilbake på sporet. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) umiddelbare reaksjon var at «får vi dette til, blir vi helter».

Jeg så et annet heltemot i Hongkongs gater høsten 2014. Titusener av unge, mange bare i tenårene, blokkerte i over to måneder sentrumsgatene i finansmetropolen med krav om frie og allmenne valg. Det var seminarer om demokratibygging, sang og gatekunst. Men entusiasme og kreativitet brukte Hongkong-kineserne en ytringsfrihet deres landsmenn på det kinesiske fastland ikke har. Protestbevegelsen var rettet mot kommunistpartiets ledelse i Beijing og deres lokale støttespillere fordi de ikke vil tillate frie og allmenne valg i Hongkong, uten Kinas innblanding. Til slutt klarte store politistyrker å rydde gatene, men ikke før en generasjon unge Hongkong-kinesere hadde opplevde en politisk vekkelse.

Denne uken ble Joshua Wong (19), en av de ledende demokratiaktivistene, anholdt på flyplassen i Bangkok av landets militærmyndigheter og sendt i retur til Hongkong. Han skulle ha talt om erfaringene fra «paraply-revolusjonen» i 2014, men det er en historie ingen autoritære regimer ønsker å høre. Samtidig er seks av de unge aktivistene i høst blitt valgt inn i den lovgivende forsamlingen I Hongkong. Nathan Law (23) er blant dem som lover å kjempe for større selvstyre, mot overmakten. I et intervju like før han ble valgt sa Law at Nobelpristildelingen i 2010 var øyeblikket da han våknet opp. Rektoren på hans skole samlet da elevene for å angripe Liu Xiaobo.

– Den som mottar en slik pris bør være et stort menneske. Dette undret meg. Hva er det som skjer i min skole med en slik ideologi?

Kina forsøkte først å tie i hjel at en håndfull opposisjonelle var blitt valgt inn før de advarte mot at enhver form for uavhengige aktiviteter er en trussel mot landets suverenitet og sikkerhet.

I dag kunngjøres Nobels fredspris. Spekulasjonene er mange, men ingen nevner Hongkongs demokratiaktivister. Men de har demonstertert at det finnes unge mennesker som våger å stå opp for rettigheter vi tar som en selvfølge, mot et regime som ikke tåler dissens.