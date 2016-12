Tid for modig dialog

Kommentar Ventetiden har vart i syv år, og det er viktig begivenhet at Kina gjenoppretter et normalt forhold til Norge.

Verdien av avtalen avhenger av hvordan Norge bruker den. En forutsetning må være at Norge fortsatt våger å ta opp kritikkverdige forhold i Kina. Hvis ikke er normaliseringen mindre verdt.

Norge trenger normale diplomatiske og politiske forbindelser til verdens nest største økonomi, en viktig aktør på den globale scene og et fast medlem av FNs sikkerhetsråd. Dette er også svært viktig for norsk eksportindustri og i forhandlinger om nye handelsavtaler. Det er en stor seier for den norske regjeringen og diplomatene som har arbeidet møysommelig og langsiktig.

Normalisering bør også bety at Norge i de kommende politiske samtaler med Kina er minst like opptatt av menneskerettigheter som vi var før 2010. Norge hadde tidligere en omfattende menneskerettighetsdialog med Kina, som inkluderte flere norske fagmiljøer.

Menneskerettighetssituasjonen i Kina er ikke blitt bedre i de årene Norge har vært i fryseboksen. På mange områder er det blitt verre. Nobelprisvinner Liu Xiaobo sitter fortsatt i fengsel for sine meningers skyld. I den siste årsrapporten om Kina fra Amnesty International beskrives en massiv aksjon mot menneskerettighetsadvokater, at aktivister systematisk trakasseres og at myndighetene skjerper sensuren av internett og trykte medier. Kirker rives og kors fjernes som ledd i en kampanje mot såkalt ulovlig religion.

Hvis Norge fortsatt er villig til å gå inn i menneskerettighetsdialog med Kina, er det nok å snakke om. Det er et positivt signal at statsminister Erna Solberg fra Stortingets talerstol sa at det er «naturlig å diskutere» å gjenoppta MR-dialogen. KrF-leder Knut Arild Hareide har rett når sier at vi må våge å være kritiske i vår dialog med Kina.

Mens Norge normaliserer forbindelsen til Kina er vår viktigste allierte, USA, tilsynelatende på kollisjonskurs med Beijing. Påtroppende president Donald Trump skapte furore da han snakket med Taiwans president Tsai Ing-wen på telefon, stikk i strid med en 37 år lang praksis om at USA offisielt skulle forholde seg til ett Kina, altså Folkerepublikken. Trump ser ut til å bruke ett-Kina politikken som en brekkstang for å oppnå innrømmelser på andre områder. Han har truet Kina med skyhøye tollsatser hvis de ikke går med på handelsavtaler som er mer fordelaktige for USA. Han har skapt frykt for en handelskrig mellom verdens to største økonomier. Menneskerettigheter har Trump derimot snakket mindre om.

Kina har vært langsinte på Norge i syv år etter at Nobelkomiteen tildelte Liu Xiaobo fredsprisen. Det har vært en sentral målsetting for regjeringen å normalisere forholdet til Kina, og det har åpenbart vært krevende å gjenopprette tilliten. Det skjer i en tosiders uttalelse, som i hovedtrekk bekrefter Norges langsiktige Kina-politikk. Det mest interessante finnes under punkt 3: Norge bekrefter ett-Kina-politikken, respekterer fullt ut Kinas suverenitet og territorielle integritet, legger stor vekt på Kinas viktigste interesser og vil ikke støtte noen handlinger som underminerer disse. Norge lover å gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade på de bilaterale forhold.

Spørsmålet er hva Kina vil anse som skadelig for de tosidige forbindelsene? Norge må fortsatt kunne ta opp kritikkverdige forhold. Vi kan ikke bøye oss for en stormakt hvis det innebærer å svikte grunnleggende verdier, som de universelle menneskerettighetene.