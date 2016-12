Løsning i Beijing

Leder Norge og Kina normaliserer omsider de diplomatiske og politiske forbindelser.

Vi forventer et sterkt norsk engasjement for menneskerettigheter i Kina nå som forholdet er normalisert.

Forholdet frøs til is etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010. Det har vist seg tidkrevende og vanskelig å gjenopprette tilliten. For Solberg-regjeringen har det vært en sentral sak å normalisere forholdet til Kina, og vi er tilfreds med at de har lykkes. Dette er viktig, både politisk og økonomisk. Norge trenger politiske forbindelser til en stormakt med globale interesser. Norsk eksportindustri trenger bedre tilgang til verdens nest største økonomi.

I en kort uttalelse fra de to landenes regjeringer blir fredsprisen i 2010 nevnt, uten at Norge beklager tildelingen. Det er en selvfølge. Regjeringen kan ikke be om unnskyldning for hva Nobelkomiteen avgjør. VG mente i 2010 at Liu Xiaobo var en verdig vinner på grunn av sin kamp for menneskerettighetene. Det mener vi fortsatt. Kinas behandling av Liu Xiaobo, som fortsatt sitter fengslet for sine meningers skyld, bekrefter hvor velbegrunnet det var å gi ham fredsprisen.

I en lederartikkel i kinesiske Global Times heter det at Norge nå har lært en lekse om gjensidig respekt, og at nordmenn ikke lenger er så «radikale og naive» som for seks år siden. Avisen mener det er «latterlig» av et land med fire millioner mennesker å belære et land med 1,4 milliarder. Fredspristildelingen for seks år siden karakteriseres som en særdeles grov innblanding i Kinas egne affærer.

Vi mener det hverken er radikalt eller naivt å kritisere Kina når de bryter menneskerettighetene. Det er helt nødvendig. Norge skal forhandle med Kina om handel, klima og samarbeid på mange områder. Hvis vi er tause om kritikkverdige forhold svikter vi ikke bare våre egne verdier, men også modige kinesere som våger å si sin mening.

I den norsk-kinesiske erklæringen heter det at Norge fullt ut anerkjenner Kinas sosiale system. Norge skal ikke støtte handlinger som undergraver Kinas «kjerneinteresser». Vi skal i fremtiden gjøre vårt beste for ikke å påføre de bilaterale forbindelser ny skade.

Det er mulig å tolke den diplomatiske ordlyden til at Norge skal bli mer varsomme med å ta opp vanskelige tema. Vi velger å tro at det ikke blir tilfelle. Vi har en regjering som i den politiske plattformen understreker at de vil rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter. Vi forventer et sterkt norsk engasjement for menneskerettigheter i Kina nå som forholdet er normalisert.

