Klar tale i Kina

Leder Norge må aldri gi fra seg muligheten til å kritisere autoritære regimer av hensyn til økonomiske interesser.

Det er derfor svært spesielt at statsminister Erna Solberg sier til VG at menneskerettigheter ikke blir et tema når hun denne uken reiser til Kina. Det er vanlig og forventet at Norge tar opp slike krevende spørsmål i politiske møter på høyeste nivå.

I Solberg-regjeringens plattform står det at de vil fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk. De lover å rette mer oppmerksomhet mot sivile og politiske rettigheter. Nå mener Utenriksdepartementet, i følge NTB, at det er klokt å vente med å ta opp menneskerettighetsspørsmål.

Det er verd å minne om at det var en strid om menneskerettigheter som førte til bruddet mellom Kina og Norge. Da Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo var Beijings reaksjon hurtig og kontant. De politiske forbindelsene med Norge ble frosset og først etter en langvarig diplomatisk prosess ble det funnet en løsning i form av en felles uttalelse i desember. Norge skrev under på at vi fullt ut anerkjenner Kinas sosiale system, at vi ikke skal gjøre noe som skader deres kjerneinteresser og at vi skal gjøre vårt beste for ikke å påføre de bilaterale forbindelsene ny skade.

Noen tolket dette som et knefall for kinesiske interesser. Vi valgte å ønske normaliseringen velkommen. Det er viktig for Norge, både politisk og økonomisk, å gjenopprette forholdet til verdens mest folkerike nasjon. Men forutsetningen må være at Norge fortsatt kan ta opp kritikkverdige forhold. Solberg reiser snart til en autoritær ettparti-stat som de siste årene er blitt enda mer undertrykkende, med innføring av strengere lover og stadige aksjoner mot advokater og aktivister. Overvåking og sensur er skjerpet. Trosfriheten er sterkt begrenset. Nobelprisvinner Liu Xiaobo sitter fortsatt i fengsel.

Statsministeren bør benytte anledningen til å ta opp slike tema. Det blir ingen virkelig normalisering hvis Norge må avstå fra å ta opp menneskerettighetsbrudd. Prisen blir for høy hvis vi overser dette av frykt for å støte Kina.

