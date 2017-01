Kina til topps i Davos

Kommentar Tirsdag vil Kinas president Xi Jinping spille hovedrollen når verdens økonomiske og politiske elite møtes til høydeopphold i Davos.

Den globale elite søker sammen i den sveitsiske fjellandsbyen i en tid hvor det virkelig blåser på toppene. I vestlige demokratier er det stormvinder av misnøye. Ledere feies bort og etablerte internasjonale strukturer i knaker i sammenføyningene.

Det er en usikkerhet Kinas politiske elite kan utnytte. Det er første gang Kinas øverste leder deltar på Verdens økonomiske forum (WEF) og president Xi ankommer i spissen for en stor delegasjon. Ifølge det kinesiske Folkets Dagblad vil Kina fremstå som fakkelbærer for en fri verdenshandel, som selve garantisten for globalt samarbeid og samhandel

Kina påtar seg den oppgave USA alltid har hatt i etterkrigstiden. Det er mulig fordi lederrollen er ledig. USAs påtroppende president Donald Trump drev valgkamp mot dagens globale handelsregime, inngåtte avtaler med blant andre Kina og klimaavtalen fra Paris. Gjør han alvor av sine løfter om straffetoll kan det utløse handelskriger og isolasjonisme kan fortrenge frihandel. Kanskje, ettersom ingen egentlig vet hva Trump vil gjøre.

Nettopp usikkerheten gir Xi spillerom. USA har i mange tiår hatt en lederrolle i utformingen av internasjonal handel og finans, slik amerikanske selskaper gikk foran i globaliseringen. Forløperen til WEF startet i 1971 som et europeisk forum for forretningsfolk, som var opptatt av amerikanske suksesshistorier. Verdens økonomiske forum ble til i 1987 og er i dag en møteplass for politiske og økonomiske ledere fra over 90 land. Nå vil de lytte til en kinesisk leder som er i ferd med å innhente USAs ledelse som verdens største økonomi. Underveis har Kina fått god hjelp av sitt medlemskap i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001. Kina har alt å vinne på å forsvare en et globalt handelssystem som har tjent dem godt.

Kina er allerede en økonomisk supermakt, men de har større ambisjoner. Xi utfordrer det amerikanske hegemoni. Et diktatur griper mulighetene når vestlige demokratier rammes av tvil og uro. Trump snakker om Amerika først. Der USA trekker seg tilbake står et autoritært Kina klar til å fylle tomrommet.

