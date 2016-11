Den største boligboblen

Hvorfor søkte plutselig så mange om skilsmisse i Shanghai i september? Fordi de valgte eiendom fremfor ekteskap.

Da ryktet gikk at myndighetene ville innføre restriksjoner på boligkjøp, utløste det panikk-kjøp og ekteskapsbrudd. Bedre å skille seg enn å forspille sjansen til å tjene en liten formue på boligbørsen.

I Shanghai og Beijing har boligprisene steget med opptil 25 prosent i løpet av ett år. Nye leiligheter i utkanten av hovedstaden fordobles i verdi på få måneder. I Shenzhen økte boligprisen med 52,7 prosent i 2015.

Bekymret

Nå handler kinesiske myndigheter. Det innføres strenge restriksjoner på boligkjøp, og politiet arresterer eiendomsmeglere som anklages for å sette ut falske rykter for å drive opp prisene. Det kan forklare at prisøkningen er lavere i oktober enn de siste månedene.

Eiendomsprisene beveger seg som en feberkurve, som drives i været av billig kreditt og utsikter til rask fortjeneste, men som også kan falle brått. Eiendomsmarkedet er blitt et eldorado for spekulanter, og dem er det mange av. Noen store er blitt styrtrike på å investere i eiendom, og mange små forsøker å være med på leken. Børsfallet i fjor skremte mange fra å investere i aksjer, og nå plasserer de pengene i eiendom.

Det er god grunn til å være bekymret for prisveksten på boliger i Norge. Men den store boligboblen finnes i Kina.

– Dette er den største boblen i historien, sa en av landets rikeste, Wang Jianlin til CNN i september.

Hvis denne sprekker rammes ikke bare kinesisk økonomi, men verdensøkonomien.

Fra land til by

Flere hundre millioner kinesere har de siste tiårene flyttet fra bygd til by. En ny middelklasse har nok kjøpekraft og kreditt til å delta i det store boligspillet. Når kjøper de bolig nummer to, eller tre, ofte for å selge med god profitt etter få måneder.

Som i Norge har det i Kina lenge vært varslet at prisveksten på boliger, og den økende gjeldsbyrden, ikke er bærekraftig. Kinesiske myndigheter har fryktet for at boligboblen sprekker, at vanlige mennesker kan rammes og at banker og finansinstitusjoner kommer i fare. I årets første ni måneder økte bankenes boliglån med 25,2 prosent, sammenlignet med fjoråret.

I 2010 gikk jeg på boligvisninger i Beijing og registrerte at nye prosjekter raskt ble utsolgt. Da var gjennomsnittsprisen i et nytt stort prosjekt 20 000 kroner pr. kvadratmeter. En toroms leilighet i Beijing og Shanghai kostet like mye som en kineser med middels inntekt klarer å tjene i løpet av 20–30 år.

Det som ble beskrevet som en urovekkende utvikling den gang, er å regne som billigsalg sammenlignet med prisutviklingen de siste årene. I 2015 ble leiligheter i Beijing i gjennomsnitt omsatt for nær 60 000 kroner pr. kvadratmeter, men en bolig i sentrum er langt dyrere. I Shanghai ble leiligheter i det øvre sjikt solgt for 75 000 kroner per kvadratmeter i fjor, ifølge Global Property Guide. Prisene har steget ytterligere i år, og nå har også prisgaloppen nådd byer i distriktene.

Financial Times forteller at boligprisene i den sørøstlige kystbyen Xiamen økte med 40 prosent i løpet av ett år. I Zhengzhou gikk prisen på nye boliger opp 7,6 prosent, bare i løpet av september.

Strammer inn

Nå forsøker myndighetene å kjøle ned ett brennhett boligmarked. 22 byer har allerede innført restriksjoner, som å begrense muligheten til å kjøpe flere leiligheter og stille strengere krav til låntagere.

Myndighetene har et dilemma. De må roe boligmarkedet uten å skade økonomien. Den sterke veksten i utlån bekymrer, bankenes sårbarhet likeså. Eiendomsinvesteringer gir vekst, men under overflaten truer gjeldsbomben.

Investeringer i eiendom er en viktig grunn til at Kinas økonomi fortsatt vokser, nærmere bestemt med 6,7 prosent i tredje kvartal. Men tiden med tosifret vekst er over. Veksten er den svakeste på 25 år, som er en hovedårsak til at Verdens handelsorganisasjon (WTO) har nedjustert anslaget for årets globale vekst med ett prosentpoeng, til spede 1,7 prosent. Verdens vekstmotor fusker.

Årsaken til at ektepar i september sto i kø for å søke om skilsmisse i Shanghai var falske rykter om at myndighetene ville kreve 70 prosent egenandel for boligkjøp, men at enslige skulle være fritatt. Plutselig var det økonomisk attraktivt å være singel. I hvert fall på papiret.

