Kim leker med ilden

Leder Diktator Kim Jong-uns rakettutskytinger er farlige provokasjoner som kan lede til katastrofale konsekvenser. En kritisk situasjon krever kreativt diplomati og internasjonalt samhold.

Natt til tirsdag skjøt Nord-Korea ut en mellomdistanserakett som passerte Hokkaido før den traff havet øst for Japan, 2700 km fra utskytningsstedet. Denne fiendtlige handlingen utgjør en alvorlig opptrapping av en allerede kritisk situasjon i regionen. I helgen skjøt også Nord-Korea tre kortdistanseraketter mot Japanhavet.

Nord-Koreas aggressive adferd er rettet mot Japan og alliansepartner USA. Japans statsminister Shinzo Abe kaller det en opprørende handling som utgjør en uhørt og alvorlig trussel. Sør-Korea lever under den samme trussel og fordømmer på det sterkeste Kims siste rakettutskytinger. Slik undergraver Nord-Korea fred og sikkerhet i regionen.

Nord-Korea har utviklet atomvåpen. Deres raketter blir stadig mer avanserte og langtrekkende. De kan nå være i stand til å true også amerikansk territorium. Det er mulig Nord-Korea velger å skyte raketter som en protest mot den årlige og pågående militærøvelsen for sør-koreanske og amerikanske styrker, men det finnes intet forsvar for å eskalere konflikten slik Kim Jong-un nå gjør. Han leker med ilden og faren for en storbrann øker.

President Donald Trump har tidligere sagt at han gjerne vil møte Kim Jong-un «under de rette omstendigheter». Senere endret han kurs og truet Nord-Korea med «ild og raseri verden aldri tidligere har sett», hvis de truet USA. For noen dager siden fortalte Trump sine tilhengere at trusselen virket ettersom han nå hadde vunnet Kims respekt. Det var før Nord-Korea skjøt ut flere raketter.

Nye trusler og overilte handlinger er ikke noe godt svar. I første omgang er det viktig at FNs sikkerhetsråd samler seg bak et kraftfullt budskap til Pyongyang. Det er særdeles viktig at USA og Kina, som begge er sterkt involvert, samarbeider nært om diplomatiske initiativ. Kina må bruke den innflytelse de har for å overbevise Kim Jong-un om å velge forhandlinger fremfor militære provokasjoner. Konsekvensene av en krig vil være så enorme og grufulle at alt må gjøres for å finne en fredelig løsning gjennom forhandlinger.