Kim Kardashians gigantiske sikkerhetsglipp

Kommentar At Kim Kardashian West har fått frastjålet smykker til mange millioner er ikke egentlig den store saken her.

At to væpnede menn utkledd som politimenn har kommet seg inn på rommet til Kim Kardashian, kneblet og truet henne med pistol, er derimot en av de største sikkerhetsbristene i kjendisverdenen på lenge.

Siden Kardashian ble kjent gjennom en sexvideo i 2003, har kjendisstatusen eskalert til noe nesten utenomjordisk gjennom 12 sesonger med realityserien «Keeping Up With The Kardashians», og ekteskapet med rap-mogul Kanye West som toppen av kransekaken.

KOMMENTERER: VGs Martine Lunder Brenne. Foto: Oleghn

Du kan forstå det eller ikke. Fakta er at Kim KardashianWest er en av verdens mest kjente kvinner.

Dessuten er hun god for over 420 millioner kroner, et inntrykk som mildt sagt forsterkes under moteuker som denne, hvor Kim farter fra show til showi designerantrekk verdt hundretusener.

I dagene før ranet har Kim blant annet skapt bølger i motepressen i alt fra en spesialdesignet Balmain-gullkjole, en pelskappe fra Givenchy og en særdeles utringet kåpe fra Balenciaga.

Av disse grunnene sikres hun også etter alle kunstens regler. Noe av det mest mytiske rundt Kim Kardashian er nettopp hvordan hun tilsynelatende byr på seg selv til ekstreme grader, og fortsatt klarer å unngå farlige inntrengere.

La meg prøve å male et bilde av hvordan sikkerhetsforanstaltningene rundt fru Kardashian West ser ut:

Hun forlater knapt hjemmet uten et omfattende sikkerhetsvaktteam. De fleste skal være bevæpnede eks-politimenn.. Størrelsen på teamet skal være som «en liten politisyrke» på rundt 25 personer. Kjendisveteranen Pascal Duvier er den mest betrodde, og han har flere ganger stått igjen som en siste ugjennomtrengelig muren mellom ville fans og Kardashian. Senest onsdag takket stjernen ham på Twitter for å ha blokket en fan som prøvde å kysse (!) den verdenskjente bakdelen hennes.

Og vaktene er ikke de eneste som reiser med Kim. De siste par årene har det knapt dukket opp et bilde av stjernen med et hårstrå ute av vater. Det er fordi hun alltid reiser med en fast «glam squad» på åtte personer som fotfølger henne for å se til at hår, sminke og klær alltid er på stell. Sammen med vaktene utgjør de et menneskelig gjerde rundt hovedpersonen selv.

MOTEIKON: For Kim Kardashian er moteukene vanligvis et utstillingsvindu - her på Balenciaga-visning. Foto: Getty Images

Når det gjelder filming av familiens flagship-program «Keeping Up», har serieskaperne røpet at de av sikkerhetsgrunner ikke har filmet familiens ekte hjem fra utsiden, men brukt lånte locations flere ganger.

Superkjendisen har også tatt sikkerheten i egne hender: Hun har flere ganger benyttet seg av såkalte «body doubles», altså dobbeltgjengere, for både seg og datteren North (3) for å distrahere fansen.

Jeg kunne fortsatt med et titalls sikkerhetstiltak til, som tilsammen utgjør «Kardashian-borgen» som har virket svært skuddsikker. Inntil nå. Ekteparet Kardashian West er samtidig kjent for å være nådeløse med vakter de er misfornøyd med – nå lukter det en brutal sikkerhetsoppvask på bakrommet.