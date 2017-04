Kina må stagge Kim

Kommentar Skal Kina oppfattes som en global stormakt må Beijing bidra til en fredelig løsning i sitt nabolag. Kina må styre Kim Jong-un bort fra en kurs mot katastrofen.

Diktatorens sabelrasling skaper en høyst forståelig frykt, og ikke bare i regionen. Å drive utpressing med atomvåpen utgjør en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet. Desto mer bekymringsfullt er fraværet av seriøse forsøk på å forhandle frem en fredelig løsning. Frem til 2009 forsøkte USA, Kina, Russland, Japan og Sør-Korea å forhandle med Nord-Korea, men etter det siste forhandlingsbruddet har alt handlet om militær opptrapping og økt spenning.

Landet ble delt etter 2. verdenskrig og Koreakrigen (1950-53) forsterket splittelsen. Det kapitalistiske Sør-Korea ble etter hvert et til moderne og velstående samfunn, mens det kommunistiske Nord-Korea er et av verdens fattigste land. Store ressurser brukes for å utvikle atomvåpen og avanserte rakettvåpen. De har gjennomført fem atomprøvesprengninger i strid med internasjonale avtaler og en lang rekke rakettutskytinger. I Nord-Koreas propaganda slynges det ut trusler mot USAs og deres allierte i regionen.

For president Donald Trump står Nord-Korea øverst på listen over internasjonale kriser. Amerikanske talsmenn sier til New York Times at nordkoreanerne allerede vet hvordan de kan utstyre kort- og mellomdistanseraketter med kjernefysiske stridshoder. Japan og Sør-Korea er innenfor rekkevidde. På lengre sikt kan de true USA direkte.

I dag er alle medlemmer i det amerikanske senatet innkalt av Det hvite hus til en lukket orientering om Nord-Korea. Tidligere denne uken ringte Trump Japans statsminister Shinzo Abe og Kinas president Xi Jinping for å diskutere Nord-Korea. En amerikansk ubåt har ankommet Sør-Korea og en større flåte ledet av hangarskipet Carl Vinson er underveis

En ny Korea-krig vil utløse en katastrofe av ufattelig dimensjoner, både for nord og sør. Det må finnes en annen vei. Internasjonale sanksjoner alene fører ikke frem. For å oppgi sitt atomvåpenprogram må Nord-Korea samtidig tilbys økonomisk hjelp og politiske garantier. Men ingenting nytter hvis ikke Kim viser vilje til kompromiss. Her sitter Kina med nøkkelen.

Kina er i en unik posisjon, som det eneste land med virkelig påvirkning i Pyongyang. Dette er Beijings største diplomatiske prøve. Dette er en mulighet til å vise lederskap i Asia, forbedre forholdet til USA og forhindre en militær konfrontasjon i Korea.