Kims trusler

Leder Nord-Korea utgjør en økende trussel som setter president Donald Trump på en første alvorlig utenrikspolitisk prøve.

Kim Jong-un er en diktator med atomvåpen og avanserte raketter som opptrer aggressivt og provoserende. Mandag avfyrte Nord-Korea fire raketter og tre av disse nådde japanske farvann. I følge Nord-Korea var dette en militærøvelse som simulerte angrep på amerikanske marinebaser. Det er bare siste trinn i en farlig eskalering av spenningen i Øst-Asia. I fjor testet Nord-Korea mer enn 20 missiler og gjennomførte to atomprøvesprengninger, i åpen forakt for internasjonale traktater og resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Ved nyttår erklærte Kim at han ville teste ut nye, mer langtrekkende raketter og i februar gjorde han alvor av trusselen.

Umiddelbart er trusselen størst mot Sør-Korea og Japan, som begge er nære allierte av USA. Men trusselen er også rettet direkte mot USA. Nord-Korea har erklært at de er i stand til å skyte ut langdistanseraketter som kan treffe vestkysten av USA. Selv om det foreløpig trolig er en overdrivelse kan Nord-Korea være farlig nær et militært gjennombrudd. Eksperter regner det som sannsynlig at Nord-Korea vil utvikle atomvåpenraketter som kan nå det amerikanske fastland i løpet av Donald Trumps valgperiode.

President Barack Obama fortalte sin etterfølger at Nord-Korea kom til å bli han første store utenrikspolitiske utfordring. I valgkampen vakte Trump oppsikt ved å si at han ikke hadde noe problem med å møte Kim Jong-un. Han antydet at det kunne komme på tale å trekke amerikanske styrker tilbake fra allierte land i området. Og han kritiserte kraftig Kina.

Nå sier Trump at han støtter Japan 100 prosent. I forrige uke startet USA og Sør-Korea en felles militærøvelse. Samtidig starter USA byggingen av et rakettskjold i Sør-Korea. Nord-Korea tolker alt dette som forberedelser på en invasjon, selv om slike militærøvelser har vært gjennomført i mange år og rakettskjoldet er ment å forsvare sør-koreanske byer.

I neste uke besøker USAs utenriksminister Rex Tillerson Sør-Korea, Japan og Kina. Det haster for Trump å utvikle en strategi for å håndtere Nord-Korea. Veien til en fredelig løsning går via Beijing. USA må samarbeide med Kina, som er det eneste land med virkelig innflytelse over Nord-Korea.