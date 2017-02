Kim tester Trump

Kommentar Det viktigste for Nord-Koreas diktator Kim Jong-un er ikke å teste nye rakettvåpen. Det viktigste er å teste USAs nye president.

Kim varslet på årets første dag at han ville foreta prøveutskyting av en ballistisk rakett. Nord-Korea kan være farlig nær et militært gjennombrudd, å utvikle atomvåpenraketter som kan nå den amerikanske vestkysten.

Donald Trump var raskt ute på Twitter etter Kims foruroligende nyttårshilsen: Det kommer ikke til å skje!

Det gjorde ikke inntrykk på Kim som i helgen gjorde alvor av sitt nyttårsvarsel.

Trolig var det en mellomdistanserakett, som utgjør en trussel mot Sør-Korea og Japan, men ikke USA. Nord-Korea skryter av at de «når som helst» kan teste langdistansevåpen, noe som vil være en direkte trussel mot USA. Ekspertene strides om hvor langt nordkoreanerne er kommet.

Japans statsminister Shinzo Abe var på besøk hos Trump i Florida da Kim forstyrret idyllen med rakettutskyting. Nå hadde ikke Trump annet å si enn at han støtter Japan 100 prosent. Trumps sto overfor sin første utenrikspolitiske krise, og han hadde ingenting å melde på Twitter. Det er like bra. Det er uansvarlig å drive utenrikspolitikk i sosiale media. En politikk for Nord-Korea krever mer enn 140 tegn.

Det eneste Trump sa var selvinnlysende: USA støtter sin viktigste allierte. Det kan tyde på at presidenten ennå ikke har utviklet en strategi for hvordan han skal forholde seg til den farlig uberegnelige diktatoren i Pyongyang.

I valgkampen sa Trump at han ikke ville ha noe problem med å møte Kim. Det vakte betydelig oppsikt, ettersom det ville gi Nord-Koreas leder en form for anerkjennelse han aldri tidligere har fått. Alarmen gikk i Sør-Korea og Japan da Trump i fjor sa at han kunne komme til å trekke amerikanske militære styrker tilbake fra disse landene. I tillegg kom han med voldsomme utfall mot Kina, det eneste land som kan øve reell innflytelse på Nord-Korea.

Kort tid etter Barack Obamas innsettelse foretok Nord-Korea en underjordisk atomprøvesprengning. Nå tester Kim en ny president. Er det et toppmøte med Trump han drømmer om?

I dag virker mye av det Trump sa i valgkampen som uforpliktende høyttenkning. Nå er han mest opptatt av at militæralliansen med østasiatiske land består. Hverken sanksjoner eller forhandlinger har så langt fått Nord-Korea til å endre kurs. Trump bør gjøre et nytt forsøk, sammen med partnere i regionen. Den eneste farbare vei ut av denne kjernefysiske trusselen er forhandlinger.