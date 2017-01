Bursdagen til en diktator i Nord-Korea: Mye Kim, lite kos

Kommentar I helgen fyller Kim Jong-un (trolig) 33 år. Bursdagene til diktatorer, levende eller døde, er det dypeste alvor i Nord-Korea.

Mitt besøk i 2014 til det som omtales som verdens verste diktatur, var to år etter at Kim Jong-un fikk makten etter sin far Kim Jong-il. Da var det fortsatt overraskende få statuer, plaketter og malerier av den siste i rekken av Kim-diktatorer.

Svaret fra den unge, kvinnelige, nyutdannede turistguiden på hvorfor det var slik, var at verdens yngste diktator ikke trivdes med så mye oppmerksomhet.

«Vår respekterte leder har ikke tid til å sove eller spise fordi han jobber så intenst for vårt fedreland», het det også.

Mistrivsel med oppmerksomhet rundt egen person må vel kunne sies å være en kraftig overdrivelse når statslederen samtidig tillegges evner som at han er en utmerket pilot, at han besteg landets høyeste fjell i lakksko før frokost og at han utviklet en kur mot ebola og aids.

Men i forhold til både sin far Kim Jong-il og sin bestefar Kim Il-sung, har han en vei å gå. Propagandaen rundt bestefaren var så spinnvill at selv sovjeterne i sin tid lo av den.

Besøket for snart tre år siden sammenfalt med feiringen av den 102. bursdagen til den avdøde landsfaderen Kim Il-sung. Nasjonaldagen har ikke bare fått navnet «The Day of the Sun», men markerer også starten på den nordkoreanske tidsalderen. Hver gang den avdøde og «evige presidenten» blir et år eldre, blir også Nord-Korea det.

Selv om feiringen var den femtende april, med de sedvanlige massedansene og den lydige bukkingen for over 20 meter høye statuer, var både dagene før og etter fulle av kunstige besøk til ikke fullt så åpenbare turistattraksjoner som badeland, tomme kjøpesentre og fabrikker som produserte «verdens reneste» kullsyrevann.

Alle hadde noe til felles: Evinnelige hyllester av sine diktatorer, i alle mulige slags former. En smørblid statue av Kim Jong-il antrukket i sommerlige klær på en badestrand eller i lekende stil med kokkehatt, eller et maleri av Kim Il-sung som med et autoritært blikk overså et samlebånd av flasker.

Og selv om også Kim Jong-uns regime viderefører en propaganda og personkultus så absurd at den er lattervekkende for mange, er farene verdens yngste diktator presenterer, høyst reelle.

Få dager før den store bursdagen sin proklamerte verdens yngste diktator denne uken at Nord-Korea hadde seilt opp som en atommakt i 2016, og truet med at de var i «siste fase» i utviklingen av langdistanseraketter som kan ramme mål så langt unna som USA.

Flere frykter at sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøya og i regionen kan tilspisse seg ytterligere når Donald Trump inntar presidentvervet. På den ene siden har han uttalt at han vil ha en «sit-down» om atomvåpen med Kim Jong-un.

På den andre siden har han ikke bare truet med handelskrig mot Nord-Koreas nærmeste allierte Kina, som er nøkkellandet for en eventuell oppmykning av den aggressive atompolitikken og menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea, men han har også varslet å trekke utplasserte amerikanske soldater i Sør-Korea og Japan ut av regionen.

Om det siste skjer, vil det være svært dårlige nyheter for Kims naboer.