Det var ikke bare valgflesk

Kommentar De blåblå lovte oss gull i grønne skoger. Og jammen fikk vi det.

Om samferdsel avgjør valget, så vinner de blåblå. For man kan ikke med særlig troverdighet hevde at regjeringen ikke har levert her.

Tvert om. Regjeringen har innfridd. Og vel så det. Budsjettet er overoppfylt. Og i går la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen endelig frem Nasjonal transportplan (NTP) hvor regjeringen og støttepartiene har blitt enige om at de vil bruke en billion kroner på samferdsel de neste 12 år.

Les mer: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

De blåblå vil bygge ny flyplass i Mo i Rana. Og hele tre veier skal de prioritere mellom Bergen og Oslo. De vil ha skipstunnel på Stad, jernbanetunnel i Oslo, ny E18 og mye mer. – Nesten litt surrealistisk store beløp for vanlige folk, sa samferdselsministeren.

Surrealistisk mye bompenger, kan hans egne kritisere ham for (131 milliarder). Surrealistisk høye CO2-utslipp, kan miljølobbyen påpeke (ikke i nærheten av Paris-avtalen.) Surrealistisk overbudspolitikk, vil opposisjonen kunne hevde.

Men for den som ikke har bestemt seg for å være kritisk, er det mye bra i denne transportplanen. Og selv om flere kommuner og fylker er skuffet fordi de ikke får sin etterlengtede tunnel eller bro, skal man være ganske surmaget for å klage på at de blåblå setter av for lite til samferdsel.

Les hele Nasjonaltransportplan 2018-2029 her.

Det finnes ikke mye som er viktigere for norsk næringsliv enn infrastruktur. I forrige uke la næringsminister Monica Mæland frem sin nye Industrimelding. Den handler om å få frem nytt, grønt næringsliv over hele landet.

Men ingenting i den meldingen slår noe av det samferdselsminister Solvik-Olsen gjør for næringslivet. Infrastruktur (medregnet bredbånd) er viktigere enn alle såkornfond og Innovasjon Norge-tiltak til sammen. Formuesskatten blir også småtteri i sammenligning. Bedrifter kan planlegge med den. Men de kan ikke forutse telehiv, stengte veier og synkehull. «Ingen har det så travelt som en død laks», som samferdselspolitikere sier.

Fikk du med deg? Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan: Flere nye tunneler og ny flyplass

Men samferdsel er også et hull du kan kaste mange billioner inn i. Det blir aldri nok. Politikere som Liv Signe Navarsete var i går raskt var ute for å si at planen er «katastrofal» for Sogn og Fjordane. Fra Finnmark lød også klager over null nye prosjekter.

Men alt bør ikke bygges. De til sammen 140 prosjektene regjeringen har med i planen, vil til sammen gå 179 milliarder kroner i minus, viser regnestykket.

Det er altså en hel masse veier og tunneler som ikke lønner seg for samfunnet vårt.

Og den mest treffende kritikken av de blåblå er ikke den om at de ikke bygger ut nok. Det er heller at de vil bygge for mye.

Les: Bomsjokk i rushtrafikken i Oslo

Å gå inn for ny hovedflyplass i Mo i Rana som flyselskapene sier de tviler på at de kommer til å bruke, det er dristig. Å ikke klare å velge hovedvei mellom Oslo og Bergen, og ende opp med å prioritere alle tre, det er ikke å prioritere. Å gå inn for en skipstunnel på Stad som alle utregninger dømmer nord og ned, det er sløsing.

For Norge vil være et rikere land om ikke bygger ut dette. En knalldyr skipstunnel går ut over noe annet. For eksempel en trygg skolevei. For ikke å si fire- fem trygge skoleveier.

Derfor krysser jeg fingrene for at det ikke blir noe av alt det de blåblå vil ha. Og jeg kommer til å få ønsket mitt oppfylt.

Det er ikke uvanlig at prosjekter som er inne i Nasjonal transportplan, faller ut igjen. For dette er ingen forpliktende plan. Prosjektene er avhengig av Stortingets årlige bevilgninger.

Les også: Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år

Transportplanen er altså ikke til å stole på. Man kan spørre hva som er vitsen med et så lite forpliktende dokument.

Det handler om politikk og retorikk. Om du får akkurat din undersjøiske tunnel inn i planen, så er du et skritt nærmere målet. Først da har du krutt nok til å begynne å argumentere for å få stortingspolitikerne til å sette av pengene.

Nasjonal transportplan skal være et prioriteringsverktøy. Prosjekter som ikke omtales i planen, ligger i alle fall dårlig an.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Om man skal kritisere de blåblå for noe, så er det at NTP er blitt mye mindre av et prioriteringsverktøy.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen sa noe han sikkert mente som skryt: – Dette er det samlede beløpet: «1064 000 000 000» kroner. Man blir nesten fartsblind av det.

Jeg kan ikke mistenke ham ikke for promillekjøring. Han er jo avholds. Men det spørs om Team Solberg tåler en dopingtest. De kan fort bli tatt for systematisk oljedoping.