Demokrati og vold

Kommentar «Alle kenyanske politikere er korrupte og ingen fra Luo-stammen kan bli president i landet.»

Påstandene kommer fra en norsk diplomat som har lang fartstid i, og store kunnskaper om det som regnes som et av Afrikas viktigste demokratier.

I dag gis 19 av Kenyas 45 millioner innbyggere anledning å gå til stemmeurnene for å velge president og parlament.

"Det ulmer under overflaten i Kenya også i dag, ti år etter blodbadet. Det kan komme til å eksplodere i en etnisk krig.

Til tross for korrupsjon og enorme ulikheter er Kenya regnet som en afrikansk suksesshistorie etter at landet fikk uavhengighet fra Storbritannia i 1963. Landets økonomi er på oppadgående kurs, det finnes en sterk middelklasse og i hovedstaden Nairobi har mange et levesett likt det man finner i europeiske land.

Nairobi er et knutepunkt, ikke bare for store flyselskap, men også for multinasjonale selskaper som General Electric, Google og KMPG. De nyter godt av de gunstige vilkårene som kenyanske myndigheter gir dem. Kina har, som i så mange afrikanske land, investert store penger i Kenya, blant annet i veibygging og i prestisjeprosjektet til fire milliarder dollar, en jernbane fra Nairobi til havnebyen Mombasa.

Det er to familier som har dominert kenyansk politikk siden 1963, Kenyatta- og Odinga-familiene, henholdsvis fra Kikuyu-stammen og Luo-stammen. Jomo Kenyatta var landets første president og Oginga Odinga ble hans visepresident.

I dag er det sønnene, Uhuru Kenyatta (55) og Raila Odinga (72), som slåss om å bli Kenyas president. Slik var det også for fire år siden, da fikk Kenyatta den yngre litt over halvparten av stemmene og ble direkte valgt som landets president.

I 2013 ble det trukket et lettelsens sukk fordi valget ble avholdt fritt og tilsynelatende rettferdig, i skarp kontrast til det som skjedde i 2007. Da brøt det ut rene voldsorgier i etterkant av valget. I hovedsak var det kikuyuer og luoer som sto i sentrum for de tragiske begivenhetene. Flere steder tok volden preg av en etnisk rensing flere steder i landet. 1200 mennesker ble drept og 600 000 drevet på flukt.

Det ulmer under overflaten i Kenya også i dag, ti år etter blodbadet. Det kan komme til å eksplodere i en etnisk krig, om Kenyatta og Odinga får så lik oppslutning at en av dem kan hevde at valget ble rigget.

Både Kenyatta og Odinga vil bære et ansvar for å stagge og kontrollere sine tilhengere, uansett utfall. Ingen av dem gjorde det i 2007. Og den Internasjonale straffedomstolen i Haag tok da ut tiltale mot Uhuru Kenyatta, dagens president i Kenya, for å ha oppfordret til massedrap og voldtekter. En sak som ikke ble fulgt opp.