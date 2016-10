Norges snilleste program

Kommentar #FreeGodmorgenNorge

Tekst: MORTEN HEGSETH

«Kona til Kanye West har fått ukjente menn inn på rommet sitt på et hotell i Paris – noe jeg tror hun kanskje vanligvis ikke hadde noe imot», sa tidligere programleder i «God morgen Norge», og nåværende nyhetsanker i samme program, Jan Øyvind Helgesen.

Han skulle melde om det brutale ranet av Kim Kardadashian West i Paris i en kort nyhetsbulletin for oss som akkurat hadde stått opp. Ouch.

Forfatter Linnea Myhre reagerte betimelig på sin Instagram, og skrev som var at det jo er noe helt feil over at en eldre nyhetsmann prøver å distansere seg fra Kardashian-nytt med en ironiserende og sexistisk vits.

Enig i det. Men, jeg må innrømme noe; jeg klarer ikke å bli ordentlig sint på min livslange venn «God morgen Norge». Og Jan Øyvind (Jada, jeg føler vi er på fornavn) er på ingen måte den første som har gått i det politisk ukorrekte baret i nevnte program: Flere programledere har balansert på hårtynn line, sist ut Vår Staude som plasket ut i søla da hun sa «det ikke var forenelig å være musiker og muslim» til en muslimsk artist, noe hun etterpå beklaget. Ha-ha.

Helt siden jeg gikk ungdomsskolen og gjerne tok fritimer hjemme i pappas godstol, har jeg hygget meg med ostesmørbrød og repriser av hele Norges morgenshow.

Hvorfor? Det er som om en snill tante eller gammel bestefar destillert inn i et tre timers langt TV-program. «God morgen Norge» har aldri vært og skal ikke være et TV-program lagd for den politisk bevisste eliten; det lagd for hyggesøkende morgenkvister i halvkoma. Det er så uhøytidelig, folkelig og lite bevisst på seg selv. Noe som kanskje nettopp er grunnen til at det har suksess og trår feil noen ganger. Og selvfølgelig skal vi ikke støtte opp under et språk og en diksjon som støtter opp under normalisering av vold mot kvinner, uavhengig om de har sex-tapes eller doktorgrader på samvittigheten. Men, jeg tror ikke vi skal demonisere Jan Øyvind på grunn av hans Kardashian-tabbe noe mer nå.

Han prøvde bare å være litt morsom, på et klumsete God morgen Norge-aktig vis. Og selv om det nå har fått litt fortjent kjeft, synes jeg det er på tide å tilgi Norges snilleste TV-program. #FreeGodMorgenNorge