Trippelvaksinert mot endring og handling

Kommentar Drapene på Valdresekspressen rystet hele Norge. Hos noen gikk det veldig fort over.

Norge er et langstrakt land. Hvor ofte har du ikke hørt det? Som regel er det positivt ment. Vi er få folk på stor plass, det er lange avstander og selv utenfor fjellheim og vidde kan du oppleve å kjøre i lange strekk på natten uten å se et eneste lys fra en bolig.

Stort sett er det fredelig her også. Derfor klarer vi oss som regel uten noe særlig politi. Politidekningen er tynn, og de som er på vakt kan ha langt å kjøre til hendelsene. Selv når det haster som verst kan det handle om timer og ikke minutter før politiet rekker frem. Dette gjelder ikke bare på øde fjelloverganger.

Da Hilda Feste (98) ble drept i sin egen omsorgsbolig i Os i Hordaland natt til 1. nyttårsdag 2012, ble drapet varslet av en hjelpepleier som så gjerningsmannen inne hos Feste. Det tok omtrent en halv time før politiet kom. Dette var i Os der det bor over 18 000 mennesker, på nyttårsaften da man må regne med at det kan skje en del ting som krever politi. Ambulansen kom før politiet. Gjerningsmannen var borte da politiet kom, og drapet utløste en lang og kostbar etterforskning, før man til slutt pågrep en nittenåring som bodde rett ved åstedet.

For det er sånn det er av og til. At det står om minutter og sekunder. At det virkelig haster. Slik var det på Valdresekspressen også. Da Peter Roy Paul Beak drepte tre passasjerer med stikk og slag. Ingen forventer at norske ekspressbusser fotfølges av politibiler, og alle skjønner at det tar tid å komme frem. Men vi forventer at ikke noe tid går til spille når det folk blir drept. Det er en rimelig forventning.

Klare og solide rutiner for såkalt trippelvarsling sparer tid og hindrer forvirring. Da slipper kanskje politipatruljen å snu for å hente våpen. Hvem vet, hvis man raskt blir klar over at det virkelig haster så kan man til og med skaffe et helikopter?

Konklusjonene etter drapene på bussen var uansett klare. Det skulle lages nasjonale rutiner for trippelvarsling for å være helt sikker på at ikke tid eller viktig informasjon gikk tapt mellom brann, helse og politi når noe alvorlig skjer.

Tanken var like god som den var innlysende. Så kom virkeligheten i det som ser ut som en dysfunksjonell justissektor med tilliggende omgivelser. Det ble med tanken og vedtaket, men de som skulle lage rutinene, de gjorde det bare ikke. Midt i hele prosessen med nærpolitireformen, som den så fagert kalles, reformen som er solgt inn med at politiet skal vær mer ute i virkeligheten og klare til innsats når noe skjer, så la man dette rolig i skuffen. Etter et trippeldrap på en buss, midt i den norske virkeligheten, ble det viktigste konkrete tiltaket parkert. Det skjedde ingenting.

Det er også den norske virkeligheten. En ledelse i norsk politi som gjør som den vil, fordi den kanskje tror den vet best om alt. Så hva skjer neste gang den dødelige volden rammer noen utenfor allfarvei og tettbebygd strøk? Hadde det vært greit å ha klare rutiner for hvordan de tre nødetatene skal varsles og jobbe sammen når minuttene virkelig teller? Det virker som om noen mener det ikke er så farlig med det. Dem om det.