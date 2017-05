Ernas brutte beredskapsløfter

Kommentar Erna Solberg lovte velgerne å ta personlig ansvar for å rydde opp i norsk beredskap. Det løftet har hun ikke innfridd.

London april 2013. Erna Solberg kommer smilende ut fra den britiske statsministerboligen i Downing Street nummer 10. På den andre siden av den avsperrede veistubben venter det norske pressekorpset. Favoritten til å ta over den norske statsministerjobben etter valget noen måneder senere har nettopp besøkt David Cameron. Gått inn den berømte svarte døren slik en rekke viktige personer har gjort før henne. London står passe på hodet disse dagene, Margaret Thatcher skal begraves og det er mange sikkerhetsutfordringer.

Det er nettopp det som er temaet for samtalen mellom britenes daværende og Norges kommende statsminister. Sikkerhet, beredskap og statsministerens rolle i det hele.

I april 2013 skjelver fortsatt Norge etter Gjørv-kommisjonens nådeløse avkledning av svikt, kaos og rot i norsk beredskap. Mens mange er opptatt av enkeltmennesker som sviktet, så er rapportens kjerne at hele organiseringen av norsk beredskap ikke fungerer. Det såkalte sektorprinsippet, der forskjellige departementer har klart avgrensede ansvarsområder er i spill. Embetsverk og etatssjefer kjemper mot som best de kan, men ligger dårlig an etter kommisjonens knusende dom over mangelen på samarbeid. "Ressursene som ikke fant hverandre" er kjernen i rapporten, som mener at svikten kostet liv som kunne vært spart.

Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet rammes hardt. Styringspartiet er avkledd. Selv om de barbariske drapene på Utøya og i Regjeringskvartalet er så betente spørsmål at det å fordele skyld i offentligheten ikke er praktisk eller politisk mulig, så er Stoltenbergs evne til å styre Norge trukket i tvil.

Erfaringen og tilliten som ga han så stor oppslutning etter finanskrisen i 20018 og 2009, virker ikke lenger. Solberg bruker dette nennsomt og kyndig, når hun jevnt og trutt sier at Norge kan styres bedre med henne. Hun nevner ikke 22. juli, men alt som sviktet den dagen ligger under og murrer.

Denne aprildagen i 2013, etter møtet med Cameron, kommer Solberg likevel inn på beredskap og behovet for reformer og omorganisering. Rett etter møtet sier hun til NRK at hun ønsker seg en nasjonal sikkerhetsrådgiver, og legger til:

– Jeg ble i hvert fall overbevist om at en nasjonal sikkerhetsrådgiver er en god idé. Det er en måte å organisere de krisene som skjer både ute og hjemme. At de ses i en sammenheng, og at vi får mer trykk på beredskapsarbeidet. Jeg mener også det er viktig at koordineringen blir liggende tett opp mot statsministeren. For som Cameronsa det er jo statsministeren som får skylden uansett.

Solberg ser det samme som kommisjonen. Sektorprinsippet har noen grunnleggende svakheter. Viktige deler av norsk beredskap svekkes i kampen mellom ulike departementer og etater. De kjemper for å beholde sine ansvarsområder når det passer dem, og for å skyve ansvar unna når de ikke ønsker å ta det. Det finnes ikke noe ledd på toppen som kan skjære igjennom. Det leddet vil Solberg innføre, og det skal ligge på hennes kontor.

Det ble ikke noe av. Motstanden var sterk i embetsverket, ikke minst hos regjeringsråden på Statsministerens kontor og hennes stab. I Justisdepartementet, som har ansvar for norsk beredskap, ønsker man ingen overstyring. I politiets ledelse er det heller ikke noen stor vilje til endring.

Solberg må gi opp. Planene om en nasjonal sikkerhetsrådgiver ender med at hun utnevner forskeren Laila Bokhari til statssekretær ved SMK. Hun blir fra første stund motarbeidet, både internt i regjeringen og i sektorene. Etter en fødselspermisjon slutter hun og flyttes over til Utenriksdepartementet.

I dag er planene om nasjonal sikkerhetsrådgiver endt opp med at den tidligere analysesjefen i PST, Jon Fitje Hoffman, som forsvant fra PSTs ledergruppe under en omorganisering for noen år siden, har fått jobb som sekretær for Regjeringens sikkerhetsutvalg. Camerons modell som Solberg lærte om på besøket i april 2013 er på ingen måte innført i Norge.

Løftene om bedre beredskap er heller ikke innfridd i særlig grad. Riksrevisjonen har nettopp levert skarp kritikk av Norges evne til å sikre viktige objekter i en krisesituasjon. Regjeringen hevder det er bedre når, men det vet vi ikke.

VG har de siste dagene avslørt at selv konkrete tiltak som å samlokalisere alarmsentralene blir trenert og motarbeidet av Politidirektoratet, uten at regjeringen ser ut til å være i stand til å gjøre noe med det.

Før valgseieren i 2013 var også signalene fra Høyre og kretsen rundt Solberg at reformer i politi- og justissektoren var høyt prioriterte oppgaver for hennes nye regjering. Det virket nærmest utenkelig at Høyre ikke skulle ha justisministerposten, og sette inn noen som hadde nok politisk kraft og regjeringserfaring til å få gjort noe i en kronisk vanskelig og gjenstridig sektor.

Isteden gikk plassen til Frp og Anders Anundsen, en svak justisminister som raskt ble utsatt for et råkjør av lekkasjer i asylbarnsaken og endte opp som en komisk figur i en egen reklamefilm de der han skrøt av politiet. Den nye justisministeren Per Willy Amundsen har hverken tid eller den erfaringen som trengs for å få gjort noe med situasjonen han heller. Politidirektoratet ser ut til å kunne gjøre omtrent hva de vil.

Norge hadde trengt dyptgående endringer i organiseringen av beredskapen. Dagens trusler er sektorovergripende og sammensatte, og sektorprinsippet slik det praktiseres gjør at ressursene fortsatt ikke finner hverandre. Erna Solberg så dette før hun ble valgt i 2013, men etter at hun ble statsminister har hun ikke klarte å gjøre noe med det. Løftet om at en ny regjering skulle gi Norge en betydelig bedring i beredskapen er ikke innfridd. Dessverre.