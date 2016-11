Tro og tradisjon

Leder Statsminister Erna Solberg var forbilledlig klar da hun i Stortingets spørretime forsvarte tradisjonen med skolegudstjenester før jul.

Det er viktig at norske barn får et innblikk i kirkens liv og større kunnskap om en særdeles viktig del av vår kulturarv.

Ingen skal pålegges å gå i julegudstjeneste, men statsministeren oppfatter dette er en naturlig del av skolehverdagen. Det blir rart om vi skal tilpasse oss så mye at vi unnlater å ta med den viktigste delen av hvorfor vi feirer jul, sa Solberg. Mister vi dette båndet er det et brudd med vårt historiske grunnlag.

Det er godt at statsministeren er så tydelig i denne saken. Human-Etisk Forbund mener dette er historieløst, og lite samtidsorientert. Vi mener det motsatte.

Deltakelse i en julegudstjeneste er en naturlig del av undervisningen i de verdier samfunnet bygger på. Å få et innblikk i trosliv og seremonier, bør være en del av dette. Det er ikke blitt mindre viktig i et flerkulturelt samfunn. Vi skal møte andres livssyn med respekt. Da er det utelukkende en fordel å kjenne vår egen kulturarv.

Vi respekterer de foreldre som har et annet syn, og som ikke vil at deres barn skal delta i en julegudstjeneste. Det er skolens oppgave å sørge for at de har et godt alternativ. Skolen skal ikke drive forkynnelse, men heller ikke gjemme bort det religiøse. Mange opplever skolegudstjenesten som en god og meningsfull tradisjon før jul. At flere rektorer i år har takket nei til tilbud om skolegudstjeneste kalte Solberg for en «liten unnlatelsessynd».

Selv om Solberg er klar kommer det uklare signaler fra myndighetene. Skal foreldre søke om fritak hvis de ikke vil at barna skal gå i kirken, eller må elevene aktivt melde seg på for å kunne være med på julegudstjenesten. Utdanningsdirektoratet anbefaler påmelding i sin anbefaling til skolene. Statsminister sier at hun personlig synes det er mer naturlig med avmelding enn aktiv påmelding. Vi er enig med henne. Alle skolebarn bør inviteres til julegudstjeneste.

