Overfladiske «juledebatter»

Debatt De overfladiske og etterhvert tradisjonsrike julediskusjonene engasjerer mange og danner stadig ny grobunn for misnøye, ubehag og krenkelse.

FATIMA ALMANEA, skribent og Ap-politiker

Jula er høytid for mange tradisjonsrike debatter. Det er lenge siden vi gikk gjennom en adventstid uten å diskutere det muslimske standpunktet til juletrær, julesanger, kirkebesøk eller marsipangriser. Disse overfladiske diskusjonene engasjerer mange og danner stadig ny grobunn for misnøye, ubehag og krenkelse.

Det er sjelden muslimer står bak julebråket, likevel får vi skylda.



Vi har gjennom lengre tid utviklet en tradisjon for å «islamifisere» ulike samfunnsproblemer. Islam og muslimer blir brukt som «emneknagg» for mange uenigheter knyttet til kultur, tradisjon og verdier. Det som kan være motstridene syn mellom religiøse og ikke-religiøse, ender ofte som diskusjon om muslimers manglende respekt for norske verdier og generelle hårsårhet.

Harmen som oppstå gjennom misforståelsen mellom majoriteten og minoritetene er farlig. En ustabil konstruksjon, hvor en part føler seg tråkket på, er dømt til å kollapse. De polariserende diskusjonene tegner et større mønster for den økende avstanden mellom «oss» og «dem».

Flere tar til orde for en hensynsløs tilnærming til minoritetene som de mener har skyld i det vedvarende julebråket. Mange etterspør tydelige politiske bestemmelser og en vilje til å skjære gjennom. Etter flere år med overfladiske nisseluedebatter har folk sett seg lei med den politiske korrektheten og «irriterende forståelsen».

De ønsker å komme videre, og det gjør vi ikke uten en prinsipiell klarering rundt det vi egentlig diskuterer – nemlig religionens plass i offentligheten.

Prinsippene uteblir. Ubetydelige digresjoner har i altfor stor grad vært førende for religionsdebatten og politikken. Hendelser og fenomen får sette dagsorden uten at bakliggende prinsipper aktualiseres. Dette stagnerer utviklingen. Mange debatter gjentas til det kjedsommelige – uten at vi når større innsikt eller presedens for kommende diskusjoner. Det er både demotiverende, ineffektivt og agiterende.

Til tross for at mange debatter blir initiert av humanistiske miljøer, ender vi i altfor stor grad med å diskutere religiøse minoriteter i Norge. De senere årene har en fiksering på muslimer fått rotfeste. I skyggen av populismens fremmarsj opplever mange et taktskifte i debatten om islam. En lite human fremstilling, vektleggingen av alternative agendaer og ideologiseringen av livssynet gjør at flere tillater seg langt større overgrep.

Retorikken er i endring. Vi må være oppmerksomme, mangfoldets fiender må ikke bli talerør for folk flest.

I en tid hvor motsetninger utheves, er det viktig å praktisere en konsekvent likebehandling av alle mennesker. Historien har vist oss følgene av dehumanisering og diskriminering – mange tar likevel ikke tilstrekkelig lærdom av det.

I Norge har julen betydning utover det religiøse. Det historiske, det dannende og det holdningsskapende perspektivet drukner i konkurranse med liksom-motsetninger og enkelthendelser. En fiktiv uenighet, som diskuteres langt over hodet på mange har skapt unødvendige misforståelser.

Vi må snart komme oss opp av skyttergravene. Jeg er lei av å stå på stedet hvil!

God jul.