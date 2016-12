Ønsk deg noe til jul!

Debatt Det verste med julen er ikke gavene. Det verste med julen er de som klager på gavene. I år ønsker jeg meg en klagefri jul (og gaver)! Da må vi stå opp mot rike og i-landstrøtte gavemoralister.

LINE WEBER SKJÆRPE, tobarnsmor

Jeg var nyutdannet og hadde fått min tredje månedslønn. Studenttilværelsen hadde ikke vært romslig, så nå gjaldt det å sette opp en fornuftig ønskeliste.

Line Weber Skjærpe.

Ønskeliste var nemlig noe vi hadde praktisert i familien siden jeg var liten. Vi hadde en liste på kjøleskapet hvor alle kunne skrive opp ønsker.

Vi fikk nemlig ikke ting når som helst på året. Du skulle ønske deg det – gjerne et par ganger for å bevise at dette virkelig var et ønske, ikke en innskytelse.

Ta julen tilbake!

Jeg gledet meg virkelig til jul. «Gavemas», sukket kollegaen min, etterfulgt av en liten tirade og beskrivelse av sin egen husholdning. «Vi har jo alt fra før».

Dette innlegget er en støtte til julen – og ikke til handelsstanden og arbeidsplasser. Det er en støtte til gavens kjærlige vesen og ikke en støtte til alle gode hensikter og hensyn til miljø, bærekraft og solidaritet. Konsumkulturen trenger nemlig ikke å skygge for hverken etikk eller moral eller nestekjærlighet.

Gavene ødelegger ikke for julens budskap, men de kan faktisk bekrefte budskapet. Gaver bekrefter tilhørighet og kjærlighet og kan fremkalle ektefølt takknemlighet.

Som gull, røkelse og myrra en gang gjorde. Det går an å gjenskape julegleden gjennom gaver, men det forutsetter nok kanskje at vi vi utviser litt måtehold gjennom hele året. Ikke i julen alene. Og helst ikke i julen i det hele tatt.

Halloween er mer og mer en fullt ut akseptert feiring i Norge, og du er ganske surmaga og gammeldags hvis du ikke omfavner denne ny-tradisjonen helhjertet og ivrig. Du kan si hva du vil om å feire de døde og røtter tilbake til vakker irsk høst-tradisjon, men for de fleste amerikanere – og nå nordmenn, handler det i bunn og grunn om å kjøpe inn – og dekorere hus og hjem, med oransje og svart plast fra Nille, kle seg ut som noe skikkelig skummelt og spise masse godteri.

Hvis julens plass i det norske samfunn – også gjennom gavene - skal måtte vike for dette, fordi vi allerede har bidratt grovt til handelsstandens eksistensgrunnlag gjennom hele året – blant annet med Halloween – da synes jeg vi må prate.

Mett og lei

Å klage på velstand er ikke særlig sjarmerende. Særlig den typen klaging som bunner i velstandsmetthet – ikke i solidaritet med de mindre velstående.

Vel. Jeg har altså ikke alt fra før. Og jeg kjenner til et par andre som heller ikke har alt fra før. Ikke at det er synd på oss av den grunn. Mye er relativt når det kommer til det å trenge til ting.

Men jeg ønsker meg masse og det synes jeg rett og slett er litt status. Det vitner om at man ikke går helt bananas ved hver lønning, om man med hjem og barn og regninger har muligheten til å gå bananas.

Så til alle dere som omfavner julen, av tro eller tradisjon; det er ikke noe skammelig ved å ønske seg noe. Det er bra det! Gavens magi ligger jo i å glede seg, ha forventninger, og å få stjerner i øynene når man pakker opp. Ikke ta fra barna dine evnen til å glede seg til noe, bare fordi du har økonomisk frihet til å gi dem alt de peker på. En god kur mot gavemetthet er å bygge opp litt ønske-sult.

God, vond og likegyldig jul

Det er et enormt privilegium å møte julen med liv og lyst og glede. For noen møter den med tungsinn og bekymringer. Barn, også i Norge, kanskje til og med naboen, møter julen med lengsler, redsel og bekymringer. En tid på året som er så familieorientert er ikke god for dem som har mistet noen, savner noen, eller som opplever vold og ikke-kjærlighet.

Jeg er lei meg for at verden også er vond- og ond, og vet at mange av oss gjør en ærlig innsats for å gjøre den bedre for dem det gjelder. Derfor blir det så usmakelig når de julemette julegrinebiterne snakker oppgitt om sin overflod og juleaversjon.

Julegaveklaging er skikkelig harry.

Så vær takknemlig eller gjør noe med det. Gi gaver! Om ikke til deg selv eller til din kjære, så til noen som trenger det og som vil bli takknemlig. Selv skal jeg gjøre alt og begge deler. For jeg elsker gaver. Jakte dem. Kjøpe dem. Pakke dem inn. Gi dem og få dem. Gaver er unektelig en del av mitt kjærlighetsspråk.

Men du; det trenger ikke være så dyrt. Og klart det kan være både brukt og selvgjort. God jul!