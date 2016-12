Hjelp barnet ditt gjennom julen

Debatt Vi går en ny jul i møte. Tiden for fest og glede. Er du skilt, så kan det godt hende at ditt barn ikke bare gleder, men også gruer seg.

CATHRINE WILHELMSEN, forfatter og forlegger

Barnet skal feire jul med bare en av dere og savne den andre. Et savn som er der hele året, men som blir ytterligere forsterket i høytidene. Du kan hjelpe barnet ditt å bære byrden, ved å lytte.

Cathrine Wilhelmsen.

Ikke ved å glatte over, ikke ved å gi ekstra gaver og godteri, men med ærlighet og åpenhet. Empatisk kommunikasjon. Festdagene er kanskje de fineste og vondeste vi har, og i det skal det være rom for alle følelser. Når vi er ærlige og romslige med hverandre, er det ingen følelser som kan ødelegge stemningen, tvert imot knytter de oss tettere sammen.

Les også: Guro Hoftun Gjestad – Den stille julesorgen

Jeg er selv vokst opp som skilsmissebarn. I sin roman «De urolige» beskriver Linn Ullmann savnet etter moren som så stort at det ikke fikk plass i kroppen hennes, at den lille jenta måtte ha en kropp til savnet og en til henne selv.

Jeg kjenner meg godt igjen. Det er så lett å miste seg selv i pendlingen og savnet mellom de to viktigste personene i livet. Allikevel var jul det beste jeg visste da jeg var liten, og jeg gledet meg alltid så veldig!

Det blir to julaftener, ekstra gaver og mandel i julegrøten hver gang. Når mamma eller pappa ringer for å ønske god jul, er jeg glad og sier at jeg har det fint, og tusen takk for gavene, og hvordan går det med dere, og snart sees vi, og da skal vi feire jul sammen. Og mens jeg sier alt det med glad stemme, må jeg snart legge på, for veldig snart begynner jeg å gråte, fordi jeg savner den som er i den andre enden så veldig og skulle ønske den også var her. Eller at jeg kunne dele meg i to og være begge steder på en gang.

Men siden ikke det går, vil jeg jo ikke ødelegge stemningen ved å si noe om det. For det er jo jul, og det er så veldig hyggelig med jul. Og det er god mat og god stemning og gaver. Og alle har anstrengt seg sånn for at jeg skal ha det fint. For at jeg skal glemme det som er leit og kanskje glemme litt at det er vondt at mamma eller pappa ikke er der. For nå skal vi kose oss, og snart er det ny julaften med den andre.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Så jeg tror jeg må bære på savnet alene og later som om jeg er glad. Innimellom glemmer jeg meg og nyter sammen med de andre, og det er så fint og så varmt og så godt. Helt til jeg kommer på at jeg har glemt meg, at det er noen som ikke er der. At det er noen som feirer uten meg. Og her sitter jeg og feirer uten dem, og en liten stund glemte jeg dem og var bare glad. Den dårlige samvittigheten vokser, og jeg tenker at hvis jeg kunne glemme dem for en liten stund, så kanskje de også har glemt meg.

Men jeg svelger ribben og surkålen og riskremen og ler med de andre på utsiden og gleder meg til pakkene. Hver krik og krok er lyst opp med stearinlys, og det er skikkelig koselig, men det eneste jeg legger merke til er hvor mørkt det er ute. Og inni meg blir det tommere og mørkere, og snart er jeg ikke her heller.

Savnet etter en forelder som er der, men allikevel så uendelig langt borte, er et savn som aldri får en avslutning, som næres igjen og igjen. Et åpent sår som aldri får lov til å gro. Skorpen rives av etter hvert eneste møte og åpnes på nytt, gang på gang. Det å alltid savne noen, er en stor og uhåndterlig byrde å bære for et barn.

Les også: Det forferdelige som ikke skulle skje

Våg å høre hva barnet ditt har å si, selv om det kanskje ikke er det du vil høre. Hjelp det å sette ord på følelsene. Åpne opp rommet og aksepten hvor fortvilelsen, gråten, men også gleden kan få plass. At det er lov å gråte og savne, at det er greit å kose seg og ha det fint.

Vær sterk for barnet ditt og sett dine egne ønsker og følelser i annen rekke, slik at det kan bli plass til hva enn barnet måtte ha på hjertet.

Vær en hverdagshelt for barnet, særlig når den som er borte er den som blir glorifisert. Tør å ta imot all «dritten» – og tenk at du er heldig som får den, for da kan du være sikker på at du også har all tilliten.