Vil han være Olje-Jonas eller Miljø-Jonas?

Kommentar Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil ikke si om hva han mener om oljen utenfor kysten i Nordland.

Alle som kan klatre og gå i norsk offentlighet er på LOs store olje- og gasskonferanse i Bodø i dag. Den mest spennende av talerne er Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, fordi han så langt har nektet å svare på hva han mener om oljeboring i sårbare naturområder.

Støre presses fra mange kanter. Oljelobbyen avkrever svar og kjører på for å få ham til å si ja for å åpne nye områder utenfor kysten her. Miljølobbyen, blant annet i Støre nærmiljø, roper like høyt om varig vern.

Og dette er et tema som har skapt trøbbel for Støre tidligere.

Ble for tydelig



Det var da Støre i en tale til AUF-ungdommer i juli 2014 sa noe slikt som at vi bør la oljen ligge, at ble det bråk.

Det var ikke måte på hvor stor uforutsigbarhet kritikerne mente Støre skapte for Norges viktigste bransje. Han ble satt på plass av LO, ifølge VGs kilder. Støre gikk i alle fall raskt ut og sa at han slett ikke mente at norsk olje skulle bli liggende.

Men nå kan ikke LO sette han på plass lenger, organisasjonen har nok med å sette på plass sine egne. I det hele tatt er klimaet slik i norsk offentlighet at miljøsaken har momentum. Støre kan si noe mer miljøvennlig uten å risikere like ekkel oppvask som sist.

Vi burde lyttet til Støre - den gang



Egentlig hadde Støre rett i 2014. Oljeprisen hadde ligget vilt høyt, på over 100 dollar fatet lenge. Fordi pengene strømmet inn var alle glade, ingen ville bremse noen ting.

Men nettopp derfor burde vi senket tempoet i oljen, både for å unngå den enorme kostnadsveksten i bransjen og overoppheting av Norge.

Også i oljebransjen har den erkjennelsen kommet, om alt for sent.

Men nå er situasjonen en annen. Oljepriser helt nede på 20-tallet har svekket oljens glans. Olje er blitt harry, og stadig flere går ut og krever at den blir liggende. Det er sånt som er enkelt å si så lenge vi har full sykelønn og makspris i barnehagen.

Men det smått utrolige er at til og med LOs flertall nå går inn for vern av de oljerike områdene utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Det er oppsiktsvekkende fordi det LO i praksis sier er at det er greit for dem at de får færre medlemmer og mindre makt.

Arbeidsplasser og velferdsstat



At olje-nei'et kommer fra den kanten nå og ikke i 2014, er smått paradoksalt, for det er nettopp nå nye prosjekter trengs desperat. 40 000 norske arbeidsplasser er så langt borte på grunn av oljekrisen. Og det ligger an til mange flere oppsigelser. Leverandørindustrien sliter fordi lite nytt igangsettes. Og der er her flesteparten jobber.

Hva Støre egentlig mener er ikke godt å si. Sittende statsminister Erna Solberg leder en regjering som både har gått inn for å åpne (LoVeSe) og har skrevet under på miljøkuttene i Parisavtalen.

Dette er ikke et enkelt dilemma.

Ligger an til uklart kompromiss



Men Arbeiderpartiet skal vinne valget på å snakke om en arbeidsledighet som kommer av oljeprisfallet. Og alle har gjort seg avhengig av oljeinntekter i Norge, uansett hva slags god sak man jobber for.

Derfor kommer nok både LO og Ap å ende opp med passe vage og uforpliktende vedtak som kanskje feires som en seier av miljøbevegelsen, men som ikke stenger mulighetene for å borre når det kommer til stykket.

I LO-forbundet Handel og Kontor snakker lederen allerede nå om at LO skal finne «et kompromiss», slik de fikk til for fire år siden. Nå trengs det selvsagt ikke et kompromiss, egentlig, for miljøsiden har nå et stort flertall i LO.

Men selv om det er en ren ja- eller nei-sak, og LO vil neppe ha «litt oljeboring i LoVeSe», så er truslene om en splittelse av organisasjonen såpass skremmende at et klart og tydelig nei blir vanskelig.

Derfor blir det nok et dårlig kompromiss. For LO har ikke tenkt å gi fra seg makten. Og Arbeiderpartiet vil ha både inntekter og miljø.

Derfor vil Jonas gjøre som Jens og Gro, som snakket slik at folk hørte bare en halv seier. For det går ikke an å være tydelig når man skal være utydelig.