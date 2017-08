VG mener: Jonas best i første duell

Kommentar Jonas Gahr Støre hadde fått orden på one-linerne og tok en knepen seier over statsminister Erna Solberg i den første duellen dem i mellom i årets valgkamp.

Erna Solberg kom til sine egne i den første partilederdebatten mot Jonas Gahr Støre. Debatten ble nemlig arrangert av den borgerlige tenketanken Civita, uten at det så ut til å bety all verden. Kanskje bortsett fra at hele debatten ble veldig skikkelig. Dette var mer borgerlig enn sprelsk, fakta og saklighet sto i sentrum.

Den første bolken handlet om økonomi. En høflig Erna klappet for Jonas sitt innlegg. Men etter noen minutter tok han av seg skjorta og begynte å angripe. Han har «the upper hand», fra opposisjon. Det er nok å ta av, som å få flere i arbeid, gi folk skikkelig utdanning og unngå at folk faller utenfor.

– Det er ikke bortkastede penger du kommer med her Erna, men vi må skalere opp, sa Jonas, som straks ble gitt rett av Erna, som også vil love mer og mer.

– Nøling og venting, sa Jonas.

– Vi rekordsatser, svarte Erna. Hun fremsto noe hektisk og retthaversk til tider. Jonas derimot har god timing og klarte å få inn et par vitser. Det signaliserer trygghet.

Det er tydelig at Jonas har blitt flinkere til å spisse budskapet sitt og at han har øvet på onlinere. Støre brukte regjeringens egne argumenter i Perspektivmeldingen mot regjeringen. Det er godt gjort. Han fremstår med troverdighet på jobb og arbeidsliv.

Erna Solberg er også svært kunnskapsrik, med god oversikt over alle politikkområder. Men her snakket hun altfor fort, slik at ingenting ble viktig. Vi slet med å henge med innimellom.

Jonas vant første runde.



Den andre bolken, om skole, var mer neddempet. Begge er såre enig om at dette er det viktigste politikkområdet, mislykkes vi her mislykkes vi som nasjon. Men partene sliter litt med å få frem forskjellene. Både Jonas og Erna vil ha mer av alt.

Men fraværsgrensen pekte seg ut. Her har Erna noe konkret å skryte av. Da virket det bare smålig av Jonas å bruke tid på å polemisere mot den. Men han hadde annet å angripe med, som lærerkrise og matte-krise. Erna svarte bedre på kritikken i denne runden.

Andre runde endte uavgjort.

Det siste tema var helse. Den gamle helseministeren Støre kan mye om tema, og har lykkes i å være personlig og visjonær på området: Han snakker mye om e-helse. Det er friskt, mindre svevende, et forsøktvist svar på en stor utfordring. Og han angrep betimelig regjeringens forsøksreform, som nesten ingen kommuner vil være med på. «Blablabla-reform», sa Støre, noe Erna ikke så ut til å like. Men også her kontret hun godt og kunnskapsrikt, men innrømmet likevel indirekte at det ikke er gjort nok. De neste fire årene lover hun enda mer.

En knepen seier til Jonas i siste runde.

TOTALVURDERING:

JONAS GAHR STØRE:

ERNA SOLBERG:

Vurdert av Hanne Skartveit og Astrid Meland.