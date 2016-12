Stortingets juleorgie avlyst

Kommentar Norges fremste folkevalgte var i ferd med å plante begge beina godt ned i trøffelsalaten. Men fornuften tok dem før det var for sent.

De beste julegavene er de man kjøper til seg selv. Alle har vel kjent på fristelsen til å

Dette tjener de Torsdag 2. juni 2016 vedtok Stortinget Lønnskommisjonens innstilling om justerte satser. Fra 1. mai 2016 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr. 906 928 per år. Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er fra 1. mai 2016 kr. 1 593 242. Kilde: Stortinget.no

unne seg noe litt i overkant dyrt og fint når man er ute og kjøper gaver til andre. Fordi du fortjener det, lissom.

Julegave til seg selv: To års etterlønn

Stortingsperioden går mot slutten, nominasjonene er i ferd med å komme på plass. En del representanter ser slutten på sin parlamentariske karriere komme.

Kan være tøft

Å gå tilbake til det vanlige livet kan være røft. For mange av dem kan det være tolv eller seksten år siden de hadde en vanlig jobb. Det er ikke sikkert at jobben den hadde finnes lenger en gang. Slikt kan det bli juleblues av. Kanskje til og med en juletåre i ribbefettet.

Les også: Arbeidsledige blir provosert

At stortingsrepresentanter skal ha en grei overgang til det andre livet er greit. At man i visse tilfeller kan få penger mens man kommer i gang med noe nytt, er også greit. Regelen om at man kan få to tredeler av lønnen i inntil tolv måneder er kanskje i overkant for noen, men i praksis virker det fornuftig. De fleste stortingsrepresentanter ønsker å komme i jobb etter at deres periode er ferdig. De fleste er såpass flinke folk at de gjør det også.

Les også: Støre snudde om etterlønn

Fikk etterlønn

En rask sjekk viser at over seksti representanter forlot Stortinget etter forrige valg, og bare tolv av dem fikk etterlønn i alle tolv månedene. Vi har ikke lenger en politikerklasse i Norge som uten skrupler bevilger seg selv store økonomiske gevinster fra fellesskapet. Gullpensjonene er borte, sammen med en del andre ordninger som sto i sterk kontrast til vanlige norske normer for nøysomhet og fellesskap.

Men i går glapp det. Da vedtok et betydelig flertall at tolv måneders etterlønn ikke var nok. 24 måneder måtte til.

24 måneder med om lag 600 000 i lønn? For å ikke lenger sitte på Stortinget? Hvor tok de det fra?

Ap stemte for

Dette stemte Arbeiderpartiet for. Ap, som systematisk har angrepet regjeringen for å øke forskjellene i Norge. Ap som er hele opphavet til den såkalte arbeidslinjen, og som gang etter gang forteller hvor viktig det er at folk står i jobb. Ap som i møtet med oljekrisen på Vestlandet har sagt så mange ganger at Norge ikke gjør nok for dem som mister jobben. Var 24 måneders etterlønn egentlig symbolpolitikk? Et håndslag til alle de som har fått sin økonomiske trygghet revet bort? Se på oss i Ap, se hva vi gjør for folk som ikke lenger sitter på Stortinget. Det er mulig vi ikke kan hjelpe akkurat deg, men vi hjelper i hvert fall noen trengende.

Det var et julebudskap skreddersydd for året 2016. Året der det fleste vedtatte sannheter er snudd på hodet.

Frp stemte for

Fremskrittspartiet var også med. Selvfølgelig. Frp har alltid vært trygt på maktmenneskers side når det kommer til godtgjørelser og lønn. Ikke minst for egne politikere. Minst mulig inn i skatt og mest mulig ut til meg, har nærmest vært livsmottoet til mange Frp-ere øverst i politikken. Også Venstre, KrF og Senterpartiet sluttet rekkene bak sine forhutlede kolleger og ville skjenke dem offergaven. 600 000 ganger to. Det blir fort noen cruiseferier og nye baderom av slikt.

Julens tre vise menn var det unike trekløveret Høyre, SV og MDG som stemte mot. I dag datt fornuften inn hos de andre også. Julebordet ble avlyst, og fremtidige stortingsfratredere må klare seg med ett år på forsorg i platinaklassen.

Pinlig forestilling

Men ikke før Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde forsvart de nye reglene på sin pressekonferanse før lunsj. Det hjalp ikke stort da kan kom tilbake på kontoret. Så vidt jeg forstår ventet det der en stortingsgruppe nærmest i opprør. Å komme hjem til velgerne med noe så håpløst i sekken var ikke den julegaven de ønsket seg.

Støre måtte krype til korset, og meddele at han hadde ombestemt seg. Hans år sluttet med den samme vinglingen som han har blitt beskyldt for så lenge. En tvers gjennom pinlig forestilling for Arbeiderpartilederen.

Men avgjørelsen ble riktig til slutt. I et år der spriket mellom eliter og folk har vært det store temaet i vestlige demokratier, er det en gåte hvordan et flertall i norsk politikk kunne komme på noe så vanvittig som forslaget om å doble etterlønnen.

Jeg mistenker at de som fant på dette spiser juleribbe fra pattegris.