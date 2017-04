På jakt etter sin egen stemme

Kommentar YOUNGSTORGET (VG) Jonas Gahr Støre kan bli statsminister. Men først må han bli politiker.

Det er mye som lykkes for Ap-leder Jonas Gahr Støre. På borgerlig side er samarbeidet gått surt, og kaoset truer. Meningsmålingene har gitt Ap en smell de siste månedene, men de går inn i valgkampen med et greit utgangspunkt. Under Støres ledelse har også Ap blitt et mulig samarbeidsparti for flere andre. Inkludert KrF.

Til helgen er det landsmøte. Partiorganisasjonens festhelg, der valgkampen for alvor begynner. Peptalk og allmøte. Under en innledende pressekonferanse til landsmøtet skrøt Støre av fornyelsen i partiet. Nye ansikter på nye fremskutte posisjoner.

De fleste av Støres nye ansikter er riktignok godt kjent fra Stoltenbergs regjering. Ledertrioen Støre, Giske og Tajik var blant de mest profilerte statsrådene ved forrige valg. Listen over dem som skal holde politiske innledninger under landsmøtet er også full av kjente Ap-navn som Anniken Huitfeldt, Knut Storberget, Torgeir Micaelsen og Dag Terje Andersen. Støres fornyelse kommer definitivt innenfra.

Allikevel. Også internt i partiet ligger han godt an. Partiet hans virker samlet og levende under hans lederskap. Og man må regne med at det store valgkampmaskineriet også denne gangen vil rulles ut. Spesielt når det handler om å erobre makt er innsatsviljen høy på grunnplanet i partiet.

Støre sa i går at det var naturlig å satse på et bedre resultat enn sist valg. Da fikk Ap 30,8 prosent. Dette er et nøkternt mål. Hvis ikke Støre klarer å lede Ap til et bedre resultat enn dette, så har han mislykkes. Da er det nok også mulig at han går av. Men, det er ikke sikkert.

For selv med et resultat under 30 prosent kan han bli statsminister. Det kommer an på hvor mange som ser seg tjent med at han blir det. For Sp og SV eller eventuelt KrF, så er det kanskje ikke så dumt med at svakt Ap som lederparti i en ny regjering. I hvert fall ikke hvis de stemmene Ap mister blir på venstre side av midtstreken.

Støres problemer ligger ikke i det som skjer rundt ham. Problemene ligger nært ham selv. For midt i all suksessen, i alle vindene som blåser hans vei, så sliter han fortsatt med det han selv skal gjøre, nemlig å være en tydelig politiker. Han som legemliggjør Arbeiderpartiets politikk i et valgår, han som trer frem som et klart og tydelig alternativ til Erna Solberg for brede velgergrupper.

Partilederrollen er nådeløs i et valgår. Den krever at man blir politikk. At hver eneste offentlige opptreden kommuniserer politikk og en retning for Norge. Politikk er saker og prosesser, men i valgår og valgkamper er den fullstendig knyttet til personer, til partilederne. Og det sliter Støre fortsatt med, mener jeg.

Støre snakker om politikk med et observerende blikk. Som om han på en eller annen måte ser det utenfra. Han vurderer sin egen rolle, og sine omgivelser, og forteller hva han ser. Men det er vanskelig å få grep om hva Jonas Gahr Støre dypest sett vil med den makten han ber om.

Her skiller hans seg fra Jens Stoltenberg. Stoltenberg sa flere ganger at han var en politisk aktør, og ikke en observatør slik som oss journalister. Han brukte lite tid, også i bakgrunnssamtaler, på å observere eller diskutere politikk.

Hans offentlige opptredener hadde alltid et mål. Nemlig at et klart og ofte forenklet budskap skulle frem, uansett hvilke spørsmål han fikk.

I valgkamper kjørte han steinhardt på det klassiske skillelinjen Ap trakk opp mot Høyre. Høyre ville gi skattelette til rike, mens han ville bruke pengene på fellesskapet. En forenkling ja visst, men det var dette han hadde valgt.

Støre har ingen slik enkel oppskrift som han henger alt på. Det er vanskelig å gripe hva Støre mener er det grunnleggende og lettfattelige forskjellen mellom Erna Solbergs Norge og Jonas Gahr Støre Norge. Der Stoltenberg opptrådte som en politisk kokk, en som lagde måltidet og sendte det ut fiks ferdig. opptrer Støre mer som en matblogger. Han er svært interessert, og kan snakke mye om det, men man lurer på om han ville klart å lage noe selv.

Når Støre opptrer i offentligheten, så lurer jeg ofte på hva han kommer til å si. Det gjorde jeg sjelden med Jens Stoltenberg. Det gjør jeg heller ikke med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som i motsetning til Støre er en mester i å gjøre politikk til et valg mellom to klare alternativer. At det fungerer trenger man bare å kaste et blikk på målingene for å forstå.

Hvorfor Støre ikke er skarpere og tydeligere er det store spørsmålet? Det snakkes om det i partiet hans også. Mange peker på hans nærmeste medarbeidere. At han mangler noen som kan hjelpe ham med å lage en rolle der hans egen person og partiets politikk går opp i en høyere og mer slagkraftig enhet. Det kan være der problemet ligger. I så fall er det mulig å gjøre noe med. Erna Solberg fant ikke seg selv i partilederrollen før hun fant de rette folkene på plassene helt nær henne.

Men da det skjedde, så falt mye annet på plass.