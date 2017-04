Kabal, computere og dykkermaske

Kommentar Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på to store prosjekter som skal definere hans regjering. Og han har lært seg politisk kabal.

VG presenterer i dag en sannsynlig liste over statsråder i en regjering ledet av Jonas Gahr Støre. De fleste av dem vil være relativt ukjente for folk som ikke har spesiell interesse for politikk. Det er skjebnen for dagens politikere, som har langt færre tv-debatter og andre brede offentlige arenaer å opptre i enn sine forgjengere.

Kjendisfaktoren blir stadig lavere, noe som har gjort at folk med en ny type personlighet har rykket oppover i hierarkiene. Nå er det flere hardtarbeidende og småprektige folk i toppsjiktet, og færre forfengelige buldrebasser med kjapp kjeft og leksevegring. Jan Tore Sanner har tatt over for Lars Sponheim.

Støres mulige regjeringslag følger allikevel de uskrevne reglene for hvordan man setter sammen Norges viktigste politiske kollegium. Styrkeforholdet mellom partiene skal gjenspeiles, med litt ekstra gevinst for de små. Det skal være en jevn fordeling av kjønn, en viss balanse i alder og selvfølgelig geografisk spredning. Nordnorske politikere har større sjanse for å bli statsråder enn kollegene på Østlandet.

Det neste en statsminister å vurdere er om han eller hun skal hente inn folk fra utsiden av politikken. Som statsråder eller profilerte statssekretærer. En regjering trenger noen impulser fra utsiden, men historien har vist at folk uten politisk erfaring sjelden holder ut særlig lenge.

Erna Solbergs mest profilerte utnevnelse fra utsiden var da hun gjorde daværende kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, til statssekretær i Kulturdepartementet. Ettersom Åmås var pressemann ble det fort en etablert en forestilling blant Åmås' tidligere kolleger i pressen om at han var den egentlige kulturministeren som bestemte alt. Noe annet var selvfølgelig ikke forenlig med de selvbildene vi i pressen holder oss med. Åmås holdt ut i knappe åtte måneder før han forlot regjeringskontorene for å bli direktør i Fritt Ord.

Støre vurderer allikevel noen navn fra utsiden av heltidspolitikken. Han ser mot FAFO og andre ekspertmiljøer som alltid har vært viktige premissleverandører for utviklingen av Aps politikk. Spesielt under Jens Stoltenberg, som hadde en dragning mot politisk teknokrati.

Ap-lederen vil også løfte to særskilte områder ut av de strenge sektorgrensene som eksisterer mellom departementene, og inn på Statsministerens kontor. Det ene er digitaliseringen av staten og offentlig sektor. En av de alle viktigste prosessene i tiårene som kommer. Vellykket digitalisering gjør Norge mer produktivt, sparer penger og oppleves som et gode. Bare tenk hvor mye lettere livet er blitt etter at man slapp å fylle ut side etter side med selvangivelse på papir. Digitaliseringen i staten går tregt, er ekstremt kostbar og gir på mange områder svake resultater. Det kan være en god idé å løfte det helt opp til regjeringssjefens nivå for å få fortgang og resultater.

Det andre Støre vil ta med seg er hans eget favorittprosjekt, sannsynligvis det politikkområdet som får Støre til å bli like yr og ivrig som sosialøkonomen Jens Stoltenberg kunne bli når han snakket om muligheten for at folk skulle få mindre pensjon. Det er havet, og mulighetene for nye næringer i det.

Selv om mye ved Støres planlagte regjering er kjent fra Stoltenberg, så er dette forskjellig. Der Stoltenbergs fryktede stabssjef, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, hadde et eget sted der folk ble låst inne til de var enige med ham, planlegger Støre noe annet.

Møterom tre må vike plass for havrommet.