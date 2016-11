Jonas ut av Oslo

Kommentar Norske valg har en tendens til å bli avgjort på Vestlandet. Der ligger Arbeiderpartiet godt an.

Av: Frithjof Jacobsen

De seks siste ukene har Ap ligget over 35 prosent på snittet av norske meningsmålinger. Det viser tall fra politikksiden pollofpolls.no. Partiet ligger an til å få mange nye mandater på Stortinget, og bli den store valgvinneren. Hvordan dette vil virke inn på spillet om regjeringsmakt og samarbeid er det ingen som vet.

Men en ting er sikkert, skal Ap ha noe håp om regjeringsmakt må de gjøre et svært godt valg. Minst like godt som det målingene viser nå. Noe særlig under 35 prosent holder neppe.

Den lange valgkampen er for lengst i gang. Ap har lært av sine egne feil fra sist, men like mye av Høyre og Erna Solbergs suksess. Lange valgkamper vinnes ikke på Facebook eller i debattstudioene, de vinnes i felten.

Det var gjennom nærmest endeløs reising rundt om i Norge Erna Solberg la grunnlaget for Høyres valgsuksess i 2013. Det var slik hun skaffet seg oppslutningen som gjorde at hun kunne ta en lederrolle på borgerlig side. Høyres suksess og fremgang trakk til seg de andre tre borgerlige partiene, og endte med å gjøre henne til statsminister. Den som er populær hos velgerne er også populær som samarbeidspartner.

I alt kaoset rundt samarbeid, KrFs evige vingling, budsjettkrangel og sperregrenseteorier er det lett å glemme hvor mye oppslutningen rundt Ap og Høyre betyr for hva som skjer. Kampen mellom de to partiene er det sentrale i valget. Erna eller Jonas? Høyre eller Arbeiderpartiet? Hvem skal bestemme?

Samarbeid og mulige koalisjoner avgjøres i praksis av duellen mellom de to. Og når den korte valgkampen begynner i slutten av juli til neste år, vil det meste handle om Erna og Jonas.

Arbeiderpartiet vet dette og bruker tiden godt. Det har gitt resultater. Etter en del famling har Ap snevret inn kommunikasjonen mot de sakene det mener kan avgjøre valget til deres fordel. Det handler først og fremst om trygghet i en usikker verden.

Trygghet for egen og neste generasjons jobb og økonomi. Trygghet for at det norske samfunnet slik folk kjenner det rundt om i landet, ikke forandrer seg så raskt at man ikke klarer å henge med. At forskjellene ikke øker dramatisk, at lokalsamfunn overlever og at innvandringen er under kontroll. Trygghet for Norge i en verden med høyere spenning, flere konflikter og et uforutsigbart Russland.

Valget til neste år ligger an til å bli en konkurranse mellom Ap og Høyre om hvem som er det tryggeste alternativet. Det er den politiske trenden i mange andre land også. Den nye populismen, slik vi har sett den i Storbritannia og USA handler dypest sett om trygghet den også. Om å bremse globalisering, senke endringstempoet og ta landene tilbake til en tilstand som deler av befolkningen oppfattet som tryggere og mer stabil.

Vestlandet er den delen av Norge som er rammet av størst utrygghet. Oljeprisens kollaps har utradert en rekke arbeidsplasser, og det er usikkert hva som skjer i regionen i fremtiden. I vest er også mang velgere lite lojale. Vestlendinger har en hang til å mislike de som sitter og styrer i Oslo, uavhengig av hvilket parti de kommer fra.

Støre og Ap har brukt mye tid i vest. Det har gitt resultater. Vestlandsfylkene har mange mandater, og fremgang her kan avgjøre valget. Erna Solbergs valgseier i 2013 hadde Vestlandet som grunnmur. Nå er Støre i gang med å bygge sin egen mur. Men, han roper det ikke ut, slik som Trump.

Støre har nemlig lært en ting til av Erna, at det er lurt å dra ut av Oslo. Ifølge Ap reiser Støre nå flere ganger i uken ut på besøk til bedrifter, partilag og organisasjoner over hele landet. Resten av partiets rikspolitikere har også fått reisepålegg. Man ofrer noe synlighet og tilstedeværelse i Oslos debattstudioer og den politiske bobla for å oppsøke folks virkelige liv. Akkurat slik Solberg gjorde med så stor suksess i 2012.

Da Høyre-lederen ble statsminister hadde hun ambisjoner om å reise fra Oslo en gang per uke, nettopp fordi hun visste at slik tilstedeværelse er avgjørende for å vinne valg. Det er i møtet med Norge man får impulser til å utforme politikk som oppleves relevant og viktig for de samme folkene.

Det er i møtet med levende mennesker man best kommuniserer sine egne politiske løsninger på deres problemer. Et håndtrykk eller en klem er fortsatt noe mer enn en video på Facebook.