Godt forslag fra Støre

Leder Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som i går åpnet partiets landsmøte, vil doble fagforeningsfradraget om han kommer til makten til høsten.

Alle som er medlem av en fagforening skal etter planen få skattelette på 7700 kroner, opp fra dagens 3850 kroner. Tiltaket vil koste skattebetalerne rundt 1 milliard kroner. Eller enda mer, om forslaget blir en suksess og flere melder seg inn i en organisasjon.

Bakgrunnen er at flertallet i norsk arbeidsliv snart er uorganisert. Ifølge fagbevegelsens egen stiftelse Fafo var andelen fagorganiserte i LO rundt 60 prosent på 90-tallet, men i 2015 sank dette tallet til 51,5 prosent. Det er en bekymringsfull utvikling. Rundt omkring på norske arbeidsplasser støter Arbeidstilsynet og fagforeningsansatte stadig på kritikkverdige forhold. Det dreier seg om underbetalte, utnyttede arbeidstakere, tidvis med svært lave lønninger, til og med falske arbeidskontrakter og trusler om straff om de melder seg inn i en fagorganisasjon.

Det er den arbeidskrevende og for lite omtalte innsatsen til fagforeningene som best kan forhindre slike tilstander. Organisasjonenes grundige jobb med å sørge for allmenngjøring av tariffavtalene i bransje etter bransje, sikrer arbeidstakernes trygghet og hinder sosial dumping. Allmenngjøring gjør lave lønninger og dårlige kår ulovlig, og sørger for at alle som jobber i bransjen automatisk omfavnes av de samme rettighetene.

Og en av grunnen til at Norge har opplevd stor rikdom og suksess, handler om at vi har et velorganisert arbeidsliv hvor fagbevegelsen spiller en helt sentral rolle. Den norske modellen, og fagforeningenes plass i det inntektspolitiske samarbeidet, har sørget for at vi evner å ta helhetlige avgjørelser som bringer samfunnet videre. Til tross for reelle interessemotsetninger mellom partene, klarer vi å løse konflikter under ordnede forhold. Slik er ikke tilstanden i mange land vi ellers liker å sammenligne oss med. Det fører til at tilliten kommer under press. Men vi skal fortsette å hegne om de helt sentrale institusjonene som regulerer samfunnet. Og for å få til det trengs fagorganisasjonene.

