Når anti-dopingarbeidet i seg selv blir et doping- problem

Debatt Therese Johaug har fått sin dom, 13 måneders utestengelse. Dommen er hylende urettferdig, men dessverre i tråd med regelverket. Det vil neppe nytte å anke.

PER A. FLOD, advokat

Doping er et forferdelig uvesen som har ødelagt så mye i idretten. Jeg erindrer begeistringen etter Ben Johnsons fantastiske 100 m i OL i Seoul i 1988, for så å vendes til en grusom skuffelse 2 dager senere da han ble avslørt som jukser. De fantastiske langrennene til den ellers så meget sympatiske Mika Myllylä, endte i en enorm skuffelse da den finske dopingskandalen ble avdekket. Hvem lot seg ikke begeistre over Johann Mühleggs fantastiske skiløp i OL i Salt Lake City i 2002? Men også dette endte i skuffelse, sinne og frustrasjon. Han var en jukser. Sykkel er det vel nesten ingen som gidder å se på lenger etter alle dopingavsløringene. Slik kan man holde på. Eksemplene er så mange.

Men Therese Johaug har ikke dopet seg. Idrettsdomstolen har funnet det bevist at hun IKKE har jukset. Hun har kun vært offer for en ulykksalig feil, et lite regelbrudd, ja vel, men ikke juksing. Feilen har ikke hatt noe med hennes prestasjoner å gjøre. Vi kan fortsatt glede oss over minnene om hennes mange fantastiske skiløp, og forhåpentligvis også glede oss over nye flotte opplevelser i fremtiden.

Hvorfor blir hun da dømt til 13 måneders utestengelse?

Fordi reglene er slik. Men hvordan kan idretten ha regler som så hardt rammer mer eller mindre uskyldige utøvere?

I det umåtelig viktige anti-dopingarbeidet har man krysset grenser og latt det gamle prinsippet «målet helliger midlet» fått råde. I iveren etter å ta jukserne har man gått på akkord med grunnleggende rettsprinsipper for å sikre seg at jukserne blir tatt. At noe av indrefileten dermed slås ut med skyllevannet er liksom ikke så farlig.

Men dermed rammer anti-dopingarbeidet også et av idrettens grunnleggende prinsipper nedfelt i Norge i NIFs lovs § 1-2 (formålet): All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og uten at noen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Hvem kan si at det finnes noe glede i det Therese har måttet gjennomgå? At det ikke er uforholdsmessig forskjellsbehandling når hun behandles som en simpel jukser?

Slik reglene er i dag har anti-dopingarbeidet i seg selv blitt en vel så stor trussel mot idrettens grunnverdier som selve dopingproblemet.

Jeg har arbeidet med norsk idrett i snart 40 år. Jeg erindrer diskusjonene omkring det objektive ansvaret (ansvar uten skyld) fra begynnelsen av 1980-tallet. Men iveren etter å ta så mange dopere som mulig styrte debatten. Norge og NIF var pådriveren. Det var ikke lett å vinne gehør for hvor viktig rettssikkerhetsprinsippene er. Heller ikke i ettertid har det vært lett, i hvert fall ikke i Norge, å vinne gehør for at rettssikkerheten må ivaretas også i dopingsaker. Omkvedet er at «doping er jo bare noe utlendingene driver med» og «de lyver sikkert alle sammen». Slikt hører man over alt. Det er så lett å dømme andre og betrakte seg selv som ufeilbarlig.

Rett skal være rett: Den systematiske og til dels statsstyrte dopingen som ble drevet i Øst-Europa i sin tid, kanskje også fortsatt drives, var og er forferdelig og en stor utfordring.

Men dette tilsier ikke at de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene ikke skal ivaretas. Kanskje har også en eller annen øst-europeisk idrettsutøver lidd urett? Uansett tilsier ikke det at et unnskyldelig og ulykkelig kvalitetssikringsbrudd skal behandles på samme måte som en som driver bevisst juks, selv om utestengelsestiden settes litt lavere. For da mister anti-dopingarbeidet tillitt og respekt. Det er like ødeleggende for idretten som dopingen i seg selv.

Slik regelverket er nå har Therese Johaug blitt behandlet som en simpel juksemaker enda idrettsretten har kommet til, og alle bør forstå, at hun slett ikke er det. Dette er en skamplett i idrettsjusen som ikke er en rettsstat verdig.

I den grad saken til Therese Johaug inneholder noen som helst positive elementer må det være dersom norsk idrett nå erkjenner at også vi i Norge kan rammes av urimelige dopingregler. Dersom saken får idrettsverdenen til å våkne, det tas tak i problemet og regelverket endres til et nyansert regelverk der straffene graderes etter alvorlighetsgrad, samt at rettssikkerhet og likebehandling ivaretas, er i hvert fall noe vunnet.