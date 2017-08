Debatt CAS-dommen mot Therese Johaug viser at idrettens høyeste domstol har forlatt et rettsstatens grunnleggende prinsipper, og blitt en slags idrettens sharia-domstol.

HANS-PETTER HALVORSEN, skribent

Ifølge jussprofessor Geir Woxholth (som tidligere har prosedert for CAS – den internasjonale voldgiftsretten for sport), driver ikke-jurister, deriblant meg, som er kritiske til dommen med rent «føleri». Det skriver han på Facebook. Vel, selv har jeg sittet som meddommer i Oslo Tingrett i over ti år, så om jeg ikke har oversikt over hvilke rettsregler som gjelder innenfor idrettens dopingregime, så har jeg i det minste en viss peiling på hvilke idealer og rettsprinsipper som ligger til grunn for en moderne rettsstat.

Hans-Petter Halvorsen.

I tillegg har jeg rimelig god styr på logikk og argumentasjonsteori, og således hva som skiller et gyldig argument fra det motsatte. Man behøver knapt være jurist for å forstå at CAS-dommen mot Johaug ikke holder mål fra noen av disse posisjonene. Sammenlignet med hva som kreves for å få noen dømt i en norsk rett, fremstår idrettens justis som en Sharia-domstol midt i rettsstaten, med frikort til å straffe mennesker etter helt egne premisser og prinsipper. Hvor ellers i samfunnet finner man organisasjoner og miljøer med en tilsvarende juridisk rett til å dømme mennesker og gi dem yrkesforbud for noe de i enhver annen sammenheng ville være å anse som helt uskyldige utfra? Ingen steder.

Juridiske paragrafryttere, på sin stadige og overivrige jakt etter juridiske trofeer som kan understøtte myten om at internasjonal idrett er ren med unntak av de som blir tatt for å jukse, kan muligens med bakgrunn i idrettens eget regelverk argumentere for at dommen mot Therese Johaug holder, rnt formelt. Men hele denne saken er latterlig uansett. Og totalt i strid med alle mulige rimelige rettsoppfatninger.

I en kommentar skriver forfatter Anlov P. Mathiesen at «Johaug ikke er et offer», fordi «Hun er en styrtrik folkehelt med muligheter de aller fleste andre ikke har». Som om hennes sosiale status og inntekt har det minste med denne saken å gjøre. Klart «føleri» fra Mathiesen. Videre rører han inn en masse spekulasjoner om hva som «egentlig» kan ha vært årsaken til Johaugs positive prøve, det til tross for at dette ikke har et snev av relevans for dommen og dens premisser.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dommen er fullstendig urimelig, mest av alt fordi den ikke er logisk og konsistent; den følger ikke av premissene. For i CAS-dommen blir det lagt til grunn som klarlagt og godtgjort at Johaug har gitt en sannferdig forklaring. Altså at det er i tråd med de faktiske forhold at hun sjekket nøye med legen, at hun ikke ignorerte varselsymbolet på tuben, men overså det, at hun ikke hadde noen som helst intensjon om å jukse og dessuten at kremen hverken har gitt henne en treningseffekt som har eller kunne ha gitt henne et prestasjonsfortrinn i konkurranse og dermed bedre resultater, i disfavør av sine konkurrenter. Johaug blir altså trodd på det hun sier om at hun ikke så dopingadvarselen på kremen; hvordan er det da mulig å straffe henne for å ikke ha sett noe hun rent faktisk ikke har sett, og som ikke har hatt noen som helst praktisk konsekvens, hverken for henne selv eller andre?

Dette kan umulig bety annet enn at domsslutningen, og dermed de svært alvorlige konsekvenser den får for Johaug, ikke følger av de premissene som blir lagt til grunn, langt mindre er den i tråd med vanlige regler for vurdering av skyld. I tillegg har CAS tidligere behandlet en annen sak der en italiensk svømmer ble dømt for å ha brukt samme krem, som hun hadde fått av sin mor, og uten å rådføre seg med lege, slik Johaug gjorde. Altså en sak med større grad av uaktsomhet. Svømmeren ble utestengt i 12 måneder. En dom som det ville vært helt naturlig å bruke som utgangspunkt i saken mot Johaug. Men nei. I stedet får Johaug en dom på hele 18 måneder. En åpenbar grunnløs forskjellsbehandling som alene burde gi grunnlag for en anke. En rekke utøvere er tidligere tatt for bevisst bruk av anabole steroider og fått to års straff; altså seks måneder mer enn Johaug fikk for sin ulykksalige bruk av leppekrem. Den østerrikske skiløperen Johannes Dürr fikk for et par år siden også to år. For bloddoping med EPO. Osv. Lista er lang. Sammenlignet med dette er dommen mot Johaug helt ute av proporsjoner og utenfor all mulig rimelighet.

Les også: VG-kommentator Leif Welhaven – En kjempesmell for norsk naivitet

Hadde det vært slik at Johaug f.eks. hadde sett symbolet på kremen, men bevisst ignorert det og likevel tatt sjansen på å bruke den, kunne dommen antagelig vært rimelig, uavhengig av om stoffet ikke hadde hatt prestasjonsøkende effekt. Det hadde den også kunnet være om hun ikke hadde registrert advarselen og konsentrasjonen i blodet så hadde vist seg å være prestasjonsfremmende. Også om CAS-dommen i det minste hadde holdt muligheten åpen for at en av disse to scenarioene kunne være mulige, ville gjøre dommen rimelig. Eller om det hersket det minste tvil om andre sider ved sakens realiteter, f.eks. den minste mistanke om at historien om kremen kunne være en dekkoperasjon eller lignende.

Men slik er det ikke. Dommen slår tvert imot fast at de rent faktiske forhold er identiske med Johaug og hennes anerkjente idrettsleges forklaringer. De blir trodd på hvert ord i sine redegjørelser og Johaugs skyld blir av CAS selv i dommen til alt overmål betegnet som «non significant», altså «helt ubetydelig». Følgelig blir Johaug her, i en sak som altså skyldes en ulykksalig og høyst menneskelig og prosaisk tabbe, sidestilt med dem som bevisst doper seg for å tilrane seg en konkurransemessig fordel og andre utøveres medaljer og ære.

Så jo, Johaug er et offer i denne saken. Og det er ikke basert på føleri. Det er basert på sakens realiteter og de fakta CAS selv har lagt til grunn for sin domsslutning. Og det gjør selvsagt ingen forskjell om norske idrettsledere eventuelt har vært arrogante og selvhøytidelige når det gjelder doping, slik en del hevder i sakens anledning; det kan ikke legges Johaug til byrde. Det ville i så fall være virkelig ille. Heller ikke er det relevant at andre har vært utsatt for den samme prosessen som Johaug, uten å ha fått den samme oppmerksomheten her til lands. Det ligger i sakens (menneskets) natur at man er mer engasjert i forhold som rammer egne landsmenn, men det i seg selv endrer ikke på fakta. Det som er urimelig er urimelig, helt uavhengig av om ikke alt som er urimelig blir til del den samme oppmerksomhet.

Og slik kan vi ikke ha det. Heller ikke i idretten. Vi kan rett og slett ikke ha det slik at en utøver som domsutvalget selv bekrefter at ikke har forsøkt å dope seg, som altså etter selve intensjonen i dopingregelverket er helt uskyldig i juks, likevel blir dømt skyldig og straffet med utestengelse i to sesonger og tap av mange millioner i inntekt. Og det hjelper ikke om idretten er aldri så opptatt av å statuere eksempler som skal hindre at andre forbryter seg mot dopingreglene. For denne saken har absolutt ingen slik effekt. Tvert imot. For her har idrettens paragrafridende dopingjurister ofret en utøver de selv innrømmer ikke er å klandre for doping på det alteret som alle med den minste antydning til rettsfølelse vil mene er ment for dem som bevisst går inn for å svindle til seg seire, medaljer, penger, heder og ære, på bekostning av dem som er rene. Slik har de samtidig revet ned skillet mellom de skyldige og de uskyldige. Og dermed vekk den respekten for lover og regelverk som er helt avgjørende for at et slikt system skal fungere. Her er jeg helt enig med Johaugs advokat Christian Hjort som sier at denne dommen undergraver selve legitimiteten til hele dopingregimet.

Geir Woxholth slår fast etter å ha lest CAS-dommen at «den er helt riktig». Jeg registrerer at en del andre også mener dommen er i tråd med idrettens regelverk. Det er mulig. Men det gjelder nok også for steining av homofile, ifølge Sharia. Eller dødsstraff for gjentatte sykkeltyverier i Kina. Eller arrestasjoner av opposisjonelle i Tyrkia. Men at noe er i tråd med lover og regelverk betyr som kjent ikke at det automatisk korresponderer med hva som er rimelig og rettferdig, langt mindre at det er i tråd med den alminnelige rettsoppfatning.

Men dersom det forholder seg slik; dersom CAS-dommen mot Therese Johaug er i tråd med både regelverk, rettspraksis og intensjonen i dopingforskriftene, da bør i så fall kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i WADA, snarest trekke ut støpslet til vaffeljernet og glemme brunosten til fordel for et initiativ som tar sikte på å utvikle et regelverk som er rettferdig og beskytter uskyldige mot å bli dømt for noe de rent faktisk ikke er skyldig i. Så kan Helleland kanskje også bli fortjent litt heder og ære. For å fremme en av våre mange viktige sekulære norske verdier, nemlig rettssikkerheten.

For den er åpenbart ikke til stede i idretten.