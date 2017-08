Gjør det, gjør det, gjennomfør det

Debatt I valgkampen vil en rekke viktige temaer bli gjenstand for debatt. Samferdsel burde strengt tatt ikke vært blant disse.

PER ØYVIND LANGELAND, avdelingsdirektør NHO.

Ikke fordi samferdsel ikke er viktig – det er den både for bedrifter og folk flest, men fordi politikken nettopp er vedtatt i Stortinget i Nasjonal transportplan (NTP). Nå handler det om å gjennomføre løftet gjennom kommende budsjetter.

NHO har lenge vært talspersoner for ambisiøse og nødvendige satsinger på vei og bane. Er samferdselspolitikken i ferd med å falle for egen suksess? Debatten i kjølvannet av NTP-behandlingen gir i alle fall noen varseltegn. Mens politikerne tidligere fikk tyn for å ikke prioritere vei og bane høyt nok, reises nå flere kritiske spørsmål om evnen til å gjennomføre planen.

NTP må følges opp

Noe av det siste Stortinget gjorde før det ble oppløst i vår var å vedta en ambisiøs Nasjonal transportplan med over 1000 mrd. kroner i potten. Blant det første neste regjering må ta fatt på etter valget, er å sikre et budsjett som unngår at gjennomføringen sporer av. Her blir det konkurranse med mange andre mer eller mindre fornuftige valgløfter. Noen har også så smått begynt å bekymre seg om handlingsrommet: Har vi råd til å bruke så mye penger på samferdsel?

Det vil opplagt bli svært dårlig tatt imot av bedrifter i mange lokalsamfunn dersom NTP-ambisjonene ikke blir gjennomført. Behovet for bedre samferdsel og infrastruktur engasjerer både arbeidstakere og arbeidsgivere over hele landet. Det handler om å redusere avstandsulemper til kunder og markeder, og redusere transportkostnader og kork, kø og kaos. Samtidig vet vi at behovet for å forflytte folk, varer og tjenester effektivt vil øke i tiden fremover.

Over de siste stortingsperiodene er det etablert en bred politisk konsensus om at neste regjering følger opp ambisjonene fra forrige storting. En hovedgrunn er at god samferdsel anses som en viktig del av næringspolitikken og for å skape vekst og utvikling i næringslivet. Troverdigheten i samferdselspolitikken må derfor ikke settes i spill og ende i løftebrudd.

Hvor mye er mange penger?

Selv om ressursinnsatsen har økt, er det viktig å ha i mente at fortsatt brukes ikke mer enn rundt 5 pst. av statsbudsjettet til dette formålet. Det er på linje med våre nordiske naboer, selv om Sverige og Danmark historisk jevnt over har prioritert dette høyere enn Norge. På mange måter er det et investeringsetterslep i den langt mer kronglete og eksportorienterte norske geografien.

Uansett er over 1000 mrd. kroner er et ufattelig høyt beløp. Heldigvis skal det fordeles over 12 år og utnyttes før handlingsrommet for alvor snevres inn i årene før 2030. Da begynner nemlig helse- og omsorgsutgiftene for alvor å belaste offentlige budsjetter og prioriteringene blir enda tøffere. I dag bruker det staten samlet sett rundt 60 mrd. kroner til samferdsel, mens anslagsvis 280 mrd. offentlige kroner går til helse og omsorg. Det bør kanskje være et større tankekors med tanke på handlingsrom og bæreevne i tiden fremover?

En mer troverdig samferdselspolitikk

Samtidig er det klare rom for forbedringer. For det første, kassaapparatet for flere samferdselsprosjekter har løpt løpsk – og det før entreprenørene har satt spaden i jorda. Kostnadene for prioriterte prosjekter har under de siste fire års planlegging økt med 30-40%. Hovedårsaken er at omfanget i prosjektene øker, dvs. forbedret standard og lokale ønsker og krav. En slik trend er ikke bærekraftig.

Det bør derfor etableres et kostnads- og effektiviseringsprogram som bidrar til mer forsvarlig kostnadsutvikling. Staten må være en tydelig kravstiller etter innovative løsninger som gir rom for kostnadsbesparelser i utbyggingen, og vei- og jernbanereformen må fortsette.

For det andre, tid er penger. I dag er planleggingstiden ti år i gjennomsnitt. Det er ikke bare skuffende, men også overraskende, at man fortsatt står langt unna ambisjonen om å halvere planleggingstiden. Det har vært bred politisk enighet om målet. Har politikerne tapt kampen mot forvaltningen?

Et strengere regime for bruk av tidsfrister gjennom hele planleggingsfasen og vilje til økt bruk av statlig plan er to av flere grep som vil gi besparelser. For næringslivet er det når den nye veien eller jernbanen kan tas i bruk som betyr noe, ikke når man starter planleggingen eller bevilger penger til bygging.

For det tredje, analysene som legges til grunn for prioriteringene ser primært på redusert reisetid som nytteverdi. Mernytten knyttet til byutvikling og effektene av større bo- og arbeidsmarkedsregioner blir ikke tillagt vekt. I så måte er det ikke så rart at den samlede samfunnsmessige nytten ved samferdselsinvesteringer stort sett kommer ut i minus. Et bredere analysegrunnlag ville gitt en mer nyansert debatt.

Til syvende og sist handler gjennomføringsevnen om prioriteringsviljen i de årlige budsjettene og gjøre forbedringer i måten vi planlegger, bygger og beregner samferdselsinvesteringer.