Endelig Oslo først!

Leder Og det kommer hele landet til gode.

Det er så mange overdrivelser om at Oslos innbyggere stikker av med alle pengene. Samferdselsmilliardene har i hvert fall ikke vært jevnt fordelt på innbyggerne i sentrale strøk.

Men nå sier endelig politikerne at de i ny Nasjonal transportplan vil prioritere den helt nødvendige Oslotunnelen. Dette er tunnelen som sto klar i 1980 og som sørget for at de reisende slapp å spasere mellom Vestbanen og Østbanen når de skulle ta toget videre. Et stort fremskritt, altså.

Men i dag er tunnelen blitt en skikkelig flaskehals. Det må bygges nytt. For det hjelper ikke med lyntog på Skoppum når det er stopp i Drammen. Vi må starte med hjertet. Og nå lover regjeringen 15 milliarder til formålet.

– Det er ikke for folk i Oslo, men for folk rundt Oslo, vi bygger jernbane, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under presentasjonen av den kommende planen.

Og han har i hvert fall rett i at også passasjerer i distriktene vil ha glede av utbyggingen. For når det skjer noe feil på Oslo S sprer det seg stadig nordover til Trondheim og sørover til Kristiansand. Og når vi får så effektive tog at det tar under en time å pendle, da er folk flest villige til å bosette seg et annet sted en der de jobber.

Og nå sier regjeringen med støttepartiene Venstre og KrF at de også vil bygge ut ytre intercity om de bare får denne tunnelen. Det gjenstår selvsagt å se. Nasjonal Transportplan har aldri vært noe forpliktende dokument. Når regjeringen og støttepartiene skryter av totalt en milliard kroner de neste 12 år, så er det avhengig av at Stortinget bevilger pengene årlig.

Nå er transportplanen selvsagt en kjærkommen mulighet for politikerne til å peke på storsatsninger i sine distrikt. Alle vet at de må forberede seg på omkamper. Og at forsinkelser må påregnes. Men er det et område de blåblå har levert på, så er det samferdsel. Derfor er det ingen grunn til å mistro politikerne når de forteller hva de har til hensikt.

Men lett blir det ikke. Politisk vil vi få mange skifter innen tunnelen står ferdig. Og rent praktisk mangler Oslo S areal og har stort potensial for en rekke konflikter med Bjørvika, Middelalderparken, kulturminner og eksisterende bygg og veier. Det er snakk om et av de mest kompliserte områdene å bygge ut i Norge. Men nå har vi en plan. Kommer man ikke inn i den, får man i hvert fall ingen penger.