Politikk er grisete greier

Kommentar Norske politikere er hardtarbeidende, flinke folk. Men de er også taktikere som sier ja når de egentlig mener nei. Det blir dyrt i verdens rikeste land.

Etter et år med intern tautrekking, ble statsbudsjettet lagt frem denne uken. Harde tak gjenstår. Nå må den blåblå regjeringen få med seg Venstre og KrF.

Statsbudsjettet: Så mange milliarder hentet Siv Jensen fra Oljefondet

Hestehandling de luxe



Det kan bli stygt, ifølge flere nye bøker, som gir ny innsikt i hvordan forhandlingene utspiller seg på bakrommet.

Det er litt nedslående å lese om hvordan politikk blir til. For politikerne sier nei når de mener ja, og ja når de mener nei. Det blir slik fordi de er taktiske, og ikke vil støtte motstanderne enda så bra forslag de kommer med.

Jens Stoltenberg skriver by the way-aktig om maktspillet i sin bok «Min historie». Tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson er mer emosjonell. I «Bare gjør det» skriver han om å bli gjort til syndebukk etter fremleggingen av budsjettet i 2014. I boken «Frp - rett fra levra» viser forfatter Gunnar Ringheim hvor nær Norge var Solberg-regjeringens fall i budsjettforhandlingene i fjor.

Om politikerne hadde klart å vedta det de i virkeligheten er for og sagt nei til det de er imot, hadde Norge spart mye penger.

Hareide støtter Venstre: Regjeringen må snu

Da Frp ble miljøkrigere

Så enkelt er det selvsagt ikke. Frp har med rette klaget mye over at deres forslag blir forkastet, bare fordi de kommer fra Frp. Men den kritikken slår også tilbake på dem selv.

I 2006 holdt Frp på å velte en regjering, og det på et miljøspørsmål! Det var da Stoltenberg sa nei til støtteordningen «grønne sertifikater» Frp plutselig ble miljøkrigere, sammen med et mektig næringsliv og de store organisasjonene. Alle ville ha tiltaket, Frp kastet seg på en stemningsbølge.

I dag vet vi at Jens hadde rett. Til og med SV-ere har innrømmet det. Og ordningen skal avvikles.

Men den gang raste Siv Jensen i opposisjon og krevde innsyn i dokumentene. Jens ble beskyldt for å feilinformere Stortinget.

Ordningen ble vedtatt. Norge har tapt milliarder av kroner.

Enda flere milliarder ut vinduet

Stoltenberg uttalte nylig at det blir slik fordi makttriangelet NHO, LO og miljøbevegelsen presser gjennom milliarder i feilinvesteringer.

Men hva med han selv? Han synes innimellom å ha vært spydspissen i akkurat det makttriangelet.

Alle som ikke er politikere og/eller kynikere, vil overraskes over spillet da Bondevik-regjeringen ble felt på gasskraftsaken i 2000. For det var ikke egentlig kampen for gasskraft som var det mest sentrale for Arbeiderpartiet den gangen. Det var å få Arbeiderpartiet i regjering.

Ifølge Stoltenbergs nye bok vurderte de 2–3 saker som var store nok til å få felt Bondevik. De valgte gasskraft. I Høyre var de bekymret for at det kunne fremstå som at saken ble brukt for å felle regjeringen.

Og det ble den. Flertallet (H og Ap) kastet Bondevik da han nektet å gå med på gasskraftverk uten rensing.

Slik ble Jens Stoltenberg statsminister for første gang. Og ga konsesjon til Kårstø. Noen år etter åpnet gasskraftverket.

Igjen tapte Norge milliarder. Gasskraftverket har knapt vært i drift siden det sto ferdig. I fjor ble tapssluket besluttet demontert.

Noen år senere gjentok det samme seg med Mongstad (Jens sin «månelanding») som hverken fjernet CO₂ eller var lønnsomt som gasskraftverk, men som kostet oss minst 14 milliarder offentlige kroner.

Vendbare kapper i vinden

Nå må det sies at Stoltenberg også fikk gjennom reformer som sparer oss for milliarder. Og det at han aldri klarte å få til noen kommunereform, er ironisk nok Høyre skyld i.

Alt da kommunalminister Gunnar Berge (Ap) prøvde å få slått sammen kommunene på midten av 90-tallet, var Høyre problemet. Partiet som i dag kjemper for sammenslåinger, sto den gang fast på at det måtte skje frivillig. Berge var overbevist om at Høyre gjorde det bare for å gi regjeringen et nederlag. Ikke usannsynlig. I Jens Stoltenbergs tid krevde Høyre fortsatt frivillighet. Reformen alle voksne mennesker vet trengs, ble ikke noe av.

At Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre i dag snakker om at kommunene må få bestemme selv, er en ond takk for sist.

Men Støres utspill er helt typisk i opposisjon. Politikernes popularitetstrang koster oss milliarder, nærmere bestemt fire milliarder for manglende kommunesammenslåing, ifølge SSBs beregninger.

Medias rolle



Slik kommer landets rekke ofte på annenplass, bak hensynet til parti og posisjon. I denne sammenhengen ser man lettere at medias graving i intriger og sladder har noe for seg. Om urent spill avsløres, kan Norge spare milliarder.

Men media klarer ikke alltid se bak lobbyismen og stemningsbølgene.

For eksempel i saken om de grønne sertifikatene, som Jens var imot, men Siv for. I dag er toneangivende medier hoverende kritikere av ordningen. For ti år siden var vi i heiagjengen.

VG mente den gang at regjeringen ikke kunne kalle seg grønn om de ikke vedtok ordningen. Dagens Næringsliv slaktet den miljøfiendtlige regjeringen på lederplass. Dagsavisen dro på, og kalte Norge en molbonasjon.

Den fjerde statsmakt tok helt feil, og ble en del av et grisete spill. Akkurat det med molbonasjon stemte bedre enn vi ante.