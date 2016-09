Jens, har du glemt en liten detalj?

Kommentar Takk for sist, Jens. Du husker meg kanskje ikke, men det var jeg som intervjuet deg på direkten i Rune Bjerkes boblebad på utdrikningslaget ditt i 1987.

Artig historie, det der.

Du omtaler den på side 36 i selvbiografien din. Men det er nok en vesentlig detalj du husker feil. Skal komme tilbake til den.

Jeg har lest om denne episoden en gang før. Det var i 1992, da VGs politiske medarbeidere hadde en stor sak om alt vi ikke visste om politikerne.

VG-JOURNALIST: MONA LANGSET. Foto: FRODE HANSEN/VG

Den gangen skrev de at «Pikenes Jens’» verste opplevelse i forhold til damer, var da han måtte innta påtroppende finansbyråd Rune Bjerkes boblebad sammen med en ung kvinnelig nærradio-reporter som direkte på luften fortalte lytterne hvordan det var å ligge i boblebadet sammen med Jens Stoltenberg.

Det de politiske journalistene i VG ikke visste den gangen, var at denne «unge nærradiojournalisten» skulle begynne å jobbe i samme avis som dem to år senere.

I dag sitter jeg på jobb i VG og leser om meg selv i selvbiografien din. Du skriver:

Øystein Mæland var forlover. Sammen med Rune Bjerke, Kjetil Try og noen andre venner arrangerte han utdrikningslag hjemme hos Rune, som bodde ved Bislett og hadde boblebad.

Selvfølgelig måtte jeg opp i boblebadet. Der skulle jeg ikke få være alene. En deltager hadde varslet en nærradiostasjon og invitert dem til utdrikningslaget. Vi fikk besøk av en ung, kvinnelig reporter som skulle lage et radioinnslag om at AUF-lederen skulle gifte seg.

De andre deltagerne ledet reporteren inn til boblebadet. Der satt jeg naken, med masse skum. «Du får ikke intervjue ham om du ikke setter deg oppi badekaret sammen med ham», sa en av guttene. Det var vel egentlig en spøk, men journalisten tok utfordringen. Hun kledde av seg og klatret oppi, og satt i boblebadet i bare trusen og intervjuet meg på direkten. Det var nok et rørete radioinnslag.

Rørete, ja. Det var vel bare fornavnet.

Men jeg tror ikke du var så rørete at du ikke la merke til at jeg var like naken som deg selv.

Det var en skjellsettende opplevelse for en ung Stoltenberg-fan.

Jeg jobbet egentlig ikke i den nærradioen. Jeg var bare på besøk.

På den tiden var jeg lokalavisjournalist, men kjente han som satt i studio og kjørte direktesending i Radio City den kvelden. Jeg satt der og småpratet med ham mens han spilte plater mellom snakke-innslagene på lufta.

Så viste det seg faktisk at utdrikningslaget hørte på Radio City. Og at en av dem som var i selskapet også var en bekjent av han som satt i studio.

Han kom opp i studio mens sendingen pågikk. Siden jeg var den eneste der som ikke var opptatt med sendingen, ble jeg utstyrt med mobiltelefon og sendt av gårde for å intervjue deg.

Dette var på den tiden da mobiltelefoner veide mange kilo og hadde telefonrør med krøllkabel.

Da jeg kom inn i leiligheten, var det ikke bare «en av guttene» som ville ha meg oppi boblebadet. Så vidt jeg husker var det et temmelig unisont krav.

Så vi fikk stablet telefonen på badekarkanten ved siden av den store kandelaberen med tente stearinlys (det eneste lyset på badet), og jeg kledde meg – ganske sjenert – naken.

Heldigvis var det mye såpeskum å gjemme seg under da selskapet sto rundt oss og hylte av latter over alt som ble sagt direkte på luften.

Må innrømme at jeg har hatt noen anledninger til å si takk for sist opp igjennom årene. Men har ikke villet gjøre deg forlegen i offentlige sammenhenger.

Men siden du nå tar opp historien igjen …

Det var jeg som sendte direkte fra boblebadet den gangen i 1987.