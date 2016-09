«Jeg heier hardt på deg»

Kommentar At George Bush senior akter å stemme på Hillary Clinton i årets presidentvalg er kanskje ikke så sensasjonelt, likevel.

Det har lenge vært kjent at USAs 41. president og tidligere CIA-sjef ikke støtter republikanernes kandidat denne gangen.

Uteblivelsen fra partiets landsmøte i juli, der heller ikke Bush jr. deltok, og det rungende fravær av bifall til Trump-kampanjen, er talende i seg selv.

Anders Giæver kommenterer: «Dynastiene mot Trump»

Som en rekke andre nordmenn har jeg noenlunde nær familie samt et utall fjerne slektninger i USA. I likhet med mange norskamerikanere er de dypt konservative, gjerne et skritt til høyre for sentrum i Det republikanske partiet. Noen er sågar aktive politikere på delstatsnivå og i den amerikanske kongressen.

Bortsett fra et par erklærte Trump-tilhengere som vedstår seg borgerplikten, har familien nærmest en bloc erklært tirsdag 8. november som den store hjemmesitterdagen.

Uten sammenligning for øvrig, for all del, er det også inntrykket fra Bush-klanen; heller enn å avgi stemmetegn for Donald Trump har de tenkt å forholde seg i ro.

Etter The Donalds ydmykelse av lillebror Jeb Bush og de gjentatte angrepene på den angivelige «partieliten» og «dynastiene» i amerikansk politikk, sitter det langt inne hos den profilerte førstefamilien å bidra til Trump-seier.

VG-kommentar: «Er Trump den nye Berlusconi?»

Det er likevel en vesensforskjell mellom å sitte i sofaen valgdagen og det å aktivt gi sin stemme til den demokratiske kandidaten – ikke minst når man er en Bush og den andre heter Clinton.

Men ifølge Kathleen Kennedy Townsend, eldste barn av Robert F. Kennedy, som nylig møtte den nå 92-årige ekspresidenten, sa Bush senior at det var hans plan. I så måte føyer han seg inn i rekken av andre fremskutte republikanere, inklusive sønnens mangeårige rådgiver, Sally Bradshaw.

DET OVALE KONTOR: George Bush brakte med seg skrivebordet han hadde hatt som visepresident, den såkalte C&O Desk, fra 1920. Både forgjengeren Reagan og Clinton brukte skrivebordet som kalles Resolute Desk, en gave fra dronning Victoria til Rutherford B. hayes i 1880. Den første som brukte dette skrivebordet i Det ovale kontor var imidlertid John F. Kennedy. Foto: Doug Mills , AP

Dette er imidlertid ikke første gang George H.W. Bush hilser en Clinton velkommen til Det ovale kontor.

Like før hans embetsgjerning var til ende og han skulle overlate skrivebordet (d.v.s. ett av de seks skrivebordene som amerikanske presidenter kan velge mellom) til etterfølgeren, satte han seg ned og skrev et brev.

Det er riktig nok 23 år siden, men i form og anstendighet synes det formulert på Abraham Lincolns tid.

Innholdet i gamle-Bush’ overlevering til Bill Clinton 20. januar 1993 inngir en respekt og en oppriktighet temmelig fjern fra dagens retoriske tone politikere imellom. Det er en varme i ordvalget som er på en helt annen skala enn Donald Trumps vokabular.

Før han ønsker Clinton og hans familie det aller beste, gir George Bush senior følgende råd:

«La ikke dine kritikere ta fra deg motet, eller presse deg til å endre kurs. Du vil være vår president når du leser dette […] Din suksess nå er vårt lands suksess. Jeg heier hardt på deg. Lykke til. – George»