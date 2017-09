Debatt Det er noen likhetstrekk mellom norske elgjegere. Og de er, for å si det mildt, lite flatterende!

PETTER THORESEN, elgjeger

Jeg vil dele min opplevelse av den norske elgjeger med deg. Jeg er selv jeger og har møtt mange av dem gjennom de siste 30 årene. Så altså; hvem er denne jegeren? Hvorfor gjør han det? Hvordan ser han ut? Det er naturligvis ikke lett å gi et ensartet bilde av denne jegeren, de kommer i mange fasetter. Men noen likhetstrekk er det. Og de er, for å si det mildt, lite flatterende.

Petter Thoresen. Foto: PRIVAT

Men først, hvorfor driver man med elgjakt? Ordet matauk brukes flåsete nå til dags og i ferd med å forsvinne fra ordboken. Totale kostnader forbundet med trening til jakt, jaktbekledning, transport, hund, utstyr, mat, jaktkort (for dem som ikke har eller kjenner noen med egen skau) og ikke minst drikke i direkte sammenheng med jakten overstiger ofte verdien på kjøttet.

Barndomsbildet av en jeger som kommer hjem med mat til familien eksisterer kun i fantasien. Elgsteken på første juledag er en symbolsk handling.

Mange vil reflektere litt hvorfor man bedriver denne aktiviteten. Det er jeg ikke så opptatt av. Jo, vent litt. Bortsett fra å komme seg ut i naturen osv, så handler det for mange å komme seg vekk fra «kjerring og unger». Å ta seg en dram. Eller eller en hel flaske. Hvor mange elgjegere sitter på post med promille mens de venter på elgen? Ikke få. Dritings? Noen.

De sitter der ute i skogen et sted, i ei myrkant eller på en liten høyde med god utsikt utover småskogen Han småsover og reparerer med noen slurker fra lommelerka mens det lyttes til radioen i håp om at noe snart skal skje.

Nå tenker du at jeg skal påpeke hvor farlig dette er, våpen og alkohol. Vi lar det ligge. For det er noe som er MYE farligere: Ulven! Den dreper bikkjer (det er fakta) og den er troendes til å drepe mennesker (det har hendt). Jegeren er redd for den! Den lusker i buskene og er klar til å hoppe fram og angripe med all sin blodtørst. Faenskapet skal utryddes. Den norske jegeren skal ferdes med en opplevd risiko lik null mens han dreper alt han kommer over ute i vår flotte natur.

Det stopper dessverre ikke der. Selv om den norske elgjeger fortsatt er redd for ulven, har nok mange etter hvert innsett at den ikke er like farlig som først antatt allikevel. Men jaggu skal den skytes! Den tar elgen vår! Den norske jeger unner ikke ulven noe. Han skal ha alt selv. Ulven har jo allerede gitt den norske elgjeger norsk grå elghund så da sier vi takk og farvel til deg ulv. Vi trenger deg ikke mer.

Kampen mot ulven står høyt på dagsorden hos den norske elgjeger. Det fremmes alle mulige argumenter med håp om at kampen en dag vinnes. Når den dagen kommer kan den norske elgjeger atter en gang sette seg fredfullt på post med visshet i at den eneste angsten han har stammer fra kvelden i forveien, og at medisinen han trenger for å roe nervene ligger trygt på innerlomma.

