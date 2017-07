Italias krise - og Norge

Leder Italia står midt i en migrasjonskrise. Ikke en flyktningkrise.

Svært få av de nærmere 100.000 menneskene som har kommet over Middelhavet til Italia siden årsskiftet, har beskyttelsesbehov som gir grunnlag for opphold. Debatten om hvordan Norge kan hjelpe det kriserammede Italia, handler derfor ikke først og fremst om flyktningpolitikk, slik enkelte av småpartiene her hjemme legger opp til. Spørsmålet er snarer hvordan Norge kan hjelpe Italia å håndtere den situasjonen landet befinner seg i.

Norge bistår allerede i dag både Italia og Hellas med saksbehandlere og eksperter som bistår og gir råd. Dette skjer i EU-regi. Norge har også, som ett av bare tre land, oppfylt sine forpliktelser til å ta imot sin kvote med asylsøkere fra Italia og Hellas, gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram.

Spørsmålet er om vi kan gjøre enda mer. Også her ligger svaret i EU. Mens land i Nord-Europa har gode rutiner når det gjelder retur av mennesker som ikke har rett til opphold, har land som Italia en lang vei å gå. En omfattende svart økonomi gjør også at det er lettere å leve uten gyldig opphold i Italia. EU må få på plass en omforent returpolitikk, og returavtaler med landene migrantene kommer fra. I den grad Norge kan være behjelpelig i dette arbeidet, må vi bidra med det vi kan.

SIER NEI: Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, ønsker ikke å ta imot flere av migrantene som har kommet til Italia. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Men det er ikke et svar at Norge skal ta imot flere av dem som har kommet til Italia. Her er vi enige med de fire store partiene som nå sier nei: Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det gir liten mening å ta imot mennesker som sannsynligvis ikke har rett til å bli, for så i neste omgang bruke store ressurser på å forsøke å returnere dem til hjemlandet.

Norge har, som alle godt stilte land, en forpliktelse overfor verdens flyktninger. Vi kan hjelpe flest ved å bidra i nærområdene. Men som et av verdens rikeste land skal vi også ta imot forfulgte mennesker i vårt eget land.

Norge tar allerede i dag imot svært mange kvoteflyktninger, sammenlignet med de fleste andre land. Om dagens antall er det rette, er et godt og relevant spørsmål. Det kan godt hende vi kan ta imot flere. Men dersom vi skal gjøre det, må vi gi opphold til mennesker som trenger beskyttelse, ikke til migranter som uansett ikke har rett til opphold. Det undrer oss at norske småpartier, med SV og Venstre i spissen, ikke ser det åpenbare. I stedet går disse partiene seg ville i symbolpolitikk.