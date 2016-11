Italia som Europas politiske barometer

Kommentar Italia har det siste århundret vært Europas politiske barometer. Folkeavstemningen neste måned kan varsle uvær.

Opinionsundersøkelser er en risikosport. Hverken meningsmålingsinstitutter eller bookmakere klarte å forutse britenes utgang av EU, eller amerikanernes valg av Donald Trump.

"Siden 1945 har Italia hatt 63 regjeringer.

Men kanskje kan italienernes «ja» – eller mer sannsynlige «nei» – til regjeringens grunnlovsreform nå i desember indikere hvilke vinder som vil blåse i Østerrike, Frankrike, Nederland og Tyskland, der det også avholdes valg i år og til neste år? Det tror Bloomberg Businessweek.

I mellomkrigstiden var fascisten Benito Mussolini og svartskjortene et forvarsel om det som skulle komme i Tyskland.

På 1960- og 70-tallet, blyårene også kalt, herjet venstre- og høyreekstremister Italia med våpen i hånd, og fyrte opp likesinnede på kontinentet.

Les også: Italia kan bli EUs neste krise

Et par tiår senere dukket en utilslørt populist opp på den politiske arena og samlet høyresiden i et opprør mot landets etablerte partier. I likhet med påtroppende USA-president Donald Trump, var også Silvio Berlusconi mediebaron, milliardær og en uforutsigbar opportunist som snakket rett fra levra – rett til folk.

Selv om begge er styrtrike og hele tiden har hatt ubegrenset tilgang til mediekanaler de selv eier, klarte både Trump og Berlusconi å etablere en forestilling om at de representerte folk flest, og at de ikke slapp til i (den blodrøde og venstrevridde) pressen.

VG-kommentar: Italienere advarte mot Trumpusconi

«Italia er som en seismograf», sier professor Marc Lazar ved Institut d'études politikers de Paris (Sciences Po) til Bloomberg.



Han fremholder hvordan Italia gjentatte ganger har vist seg å registrere små politiske skjelv som siden har spredt seg til Europa og resten av verden som større sjokkbølger.

Den italienske nasjonalforsamlingen har en svært lav sperregrense for politiske partier, noe som gir en ny flora av partinavn og fraksjoner ved hvert eneste valg. Dette har medført et ustabilt styre og statsministre med vaklende parlamentarisk grunnlag. Siden 1945 har Italia hatt 63 regjeringer.

En systemskjørhet som også har beredt grunnen for demokratiske kriser, ifølge en annen statsviter, Giovanni Orsina ved Luiss-Guido Carli Universitetet i Roma. Han legger til at Italias svake institusjoner betyr at nye bevegelser ikke blir kuet eller druknet like kjapt som de ville blitt andre steder.

* * *

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!