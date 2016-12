Ingen «Italexit»

Leder Med stor valgoppslutning og et tydelig resultat burde ingen være i tvil om hva italienerne mente om statsminister Matteo Renzi og hans grunnlovsreform.

Likevel tolker noen utfallet inn i en bestemt fortelling. Ytterliggående høyrekrefter og inkonsekvente populister har brukt det siste døgnet til å hylle Italias folkelige opprør mot EU, mot eurosamarbeidet og mot den såkalte eliten – det nye moteordet, selv blant privilegerte samfunnstopper med egen sjåførtjeneste.

"Italias klare dom søndag var et nei til en reform som folket mente var udemokratisk og ufullkommen.

I en edruelig analyse av valget, nå når man noenlunde vet hvilke grupper som stemte hva, og ikke minst ser utfallet i Italias regioner, er det ingen ting som tyder på at dette var et isolert oppgjør med Brussel eller «eliten».

VG-kommentar: «Renzi tapte så det sang»

For å ta det siste først: To av de fremste profilene på nei-siden var milliardæren og mediemogulen Silvio Berlusconi, samt den styrtrike TV-komikeren Beppe Grillo, som før han ble politiker var vel så kjent for sin samling Ferrarier og speedbåter. Så elitebegrepet er like tomt som når Donald Trump eller statsråder på toppen av norsk politikk bruker det for å distansere seg fra makten de selv representerer.

Euroen var ikke på valg, enda Grillo og hans populistbevegelse M5S forsøkte å trekke den inn i kampanjen. Heller ikke EU, selv om misnøye med øvrige EU-lands ansvarsfraskrivelse i migrasjonskrisen lå i potten sammen med annet agg mot Matteo Renzi.

Bakgrunn: Italias statsminister går av

Italias klare dom søndag var et nei til en reform som folket mente var udemokratisk og ufullkommen.

I tillegg var det en melding til en regjeringssjef som mange mener har gått for fort frem i sine arbeidslivsreformer, der oppsigelsesvern er blitt svekket, midlertidighet har økt og mange har fått kutt i sine pensjoner. Det siste er ikke Renzis verk, men det har skjedd på hans vakt.

Les også: 130 000 italienere har mistet bankinnskuddene sine

Nasjonalistlederen Matteo Salvini i Lega Nord har tatt nei-seieren helt på sin kappe, og «overser» det faktum at borgermestre i hans eget parti tilhørte ja-siden, og at tidligere statsministre som Mario Monti, Massimo D’Alema, ledende sosialdemokrater, akademikere, dommere og grunnlovseksperter sa nei. I likhet med det store flertall av folk flest som også stemte mot reformen, er det ingen av disse som har noen tilhørighet til hverken Lega Nord eller M5S.

Derfor tror heller ikke politiske observatører i Italia at disse ytterliggående fraksjonene kommer til å vinne noe særlig på lang sikt. Dette var et indre anliggende, ikke en Brexit-parallell.

Av samme grunn er det en avtagende frykt for at folkets nei kommer til å få noen varig negativ innflytelse på euroen.

Italiensk økonomi styrket seg ikke akkurat med dette, men når hikken går over, er det «business as usual» med utfordringer som fortsatt vil handle om gjeldsbyrde, svak vekst og arbeidsledighet.

* * *

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!