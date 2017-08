Hvorfor har Italia unngått terror?

Kommentar Avsløringen av et mulig terroranslag i Rotterdam viser at trusselnivået i Europa fortsatt er høyt.

Etter angrepene i Spania 17. august, ble det på islamistiske nettsteder varslet at nå sto Italia for tur. IS er den terrororganisasjon som hyppigst har truet Italia, ifølge italienske sikkerhetsmyndigheter.

Årsaken er at Roma («Rumiyah») representerer vestlig kristendom, det var det historiske sentrum i vestens største imperium, og at byen omgir islamistenes optimale terrormål – Vatikanet.

Videre foreligger det en egen trussel mot Basilica de San Petronio i Bologna, keiser Karl den femtes kroningskirke, hvor det finnes et freskomaleri fra 1400-tallet som viser hvordan demoner torturer profeten Muhammed i helvete. Islamisters kunstsyn er noe bastant, som vi vet.

I Milano, Roma og Palermo har det i løpet av uken blitt utplassert ulike buffere ved gater, plasser og landemerker for å hindre at terrorister kan komme til med kjøretøy, slik som i Nice, Stockholm, London og Barcelona. Den generelle beredskapen er økt, og uniformerte mannskaper er satt inn flere steder for å synliggjøre politiets tilstedeværelse.

Siden 11. september 2001 har Italia vært utsatt for mer enn 20 jihadistaksjoner og angrepsforsøk. Ingen av disse har krevd menneskeliv. I tillegg har flere titalls terroroperasjoner blitt avslørt og avverget. Riktig nok klarte en libysk statsborger å utløse en bombe på en politistasjon i Milano, men den det gikk verst ut over var terroristen selv.

Statsminister Paolo Gentiloni uttalte søndag at selv om Italia har god oversikt over potensielle trusler, kan man aldri være helt sikker. Derfor vil dagens sosialdemokratiske regime videreføre de ubøyelige sikkerhetstiltak som også tidligere regjeringer har bifalt.

Italienske myndigheter har lang erfaring i å bekjempe terrorisme. De har i mange tiår slåss mot militante høyreekstremister, mot blodstenkte ytterliggående venstregrupperinger og mot mafiaen, ikke minst. For å kunne håndtere politisk vold og skruppelløse gangstere innenfor rettsstatens prinsipper, har politiet utviklet håndfaste metoder og effektive verktøy som også har vist seg anvendelige i møtet med radikal islam.

I tillegg til overvåkning og personkontroll – sentrale grep i antimafia-arbeidet – benytter Italia seg av sin rett til å deportere folk. Siden januar 2015 er 202 potensielt farlige islamister blitt sendt ut av landet.

Senest i helgen ble to marokkanere og en syrer utvist. To av dem skal ha uttrykt begeistring for terrorangrepene i Manchester og Stockholm i vår. Tredjemann beskrives som «uttalt IS-sympatisør». Han er også psykiatrisk pasient, uten at det oppfattes formildende. Utvisning begrunnet i terrorfare er en administrativ forordning som ikke kan ankes. Ut betyr ut!

Ifølge innenriksdepartementet i Roma har landets kontraterrormyndigheter bare det siste året stoppet og intervjuet 160 593 personer; de har innbrakt 34 000 til forhør ved flyplasser, arrestert 550 mistenkte terrorister og fått 38 personer idømt fengselsstraff for terror-medvirkning. Mer enn 500 nettsteder er stengt ned og ca. en halv million mennesker er blitt «fulgt litt ekstra med».

Dette er informasjon italienske politimyndigheter har delt med europeiske kolleger. Blant annet advarte de britiske myndigheter mot to navngitte menn som utførte terroren i Manchester og London. Deres advarsler ble ikke vektlagt.

Italias etterretningssjef inntil i fjor, Giampiero Massolo, har sagt at italienerne lærte en sviende lekse under de 14 «blyårene» fra 1968, da myndighetene måtte hamle opp med voldelige ekstremister på både høyre- og venstresiden. Erfaringen var nettopp viktigheten av samarbeid mellom etterretning og operativt politi.

Nøkkelen til effektiv kontraterror-handling, er ifølge Massolo det forebyggende arbeidet. Italiensk politi og påtalemakt har dessuten – med suksess – benyttet seg av metoden som ble selve gjennombruddet i kampen mot den sicilianske mafiaen, Cosa nostra. Den handler om å vende folk på innsiden mot sine egne og rekruttere dem som pentiti (informanter).

VG-kommentar: «Hvem styrer den sicilianske mafiaen?»

At Italia ikke har så mange fremmedkrigere som andre EU-land, ifølge en studie fra West Point, gjør jobben litt enklere. Mens Frankrike, Tyskland og Storbritannia har henholdsvis 1300, 900 og 850 individer som har sluttet seg til IS og andre jihadistgrupper, har 49 personer med tilknytning til Italia reist ut som fremmedkrigere de fire siste år. Italiensk politi vet hva de heter, hvilket miljø de kommer fra, i stor grad hvor de befinner seg – trolig også hva de spiste til lunsj i går.

Italia har generelt hatt færre problemer med radikalisering av unge muslimer enn mange andre land, ifølge Lorenzo Vidino, ekspert på radikal islam. Han leder et institutt ved George Washington University som forsker på ytterliggående islamisters innflytelse i Europa og USA.

Vidino, som selv er italiener, mener at jihadister har dårligere kår i Italia – både fordi den muslimske befolkningen er mindre og at muslimer i Italia stort sett er første generasjon og uttrykker positiv velvilje overfor landet som har tatt dem imot.

Til den italienske versjonen av nettavisen The Local sier han at han ikke er overrasket over Italias evne til å bekjempe terror. Men legger til at han heller ikke vil bli overrasket om det smeller i morgen.