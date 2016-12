Går mot nyvalg i Italia

Kommentar Torsdag kveld begynte Italias president, Sergio Mattarella, arbeidet med å skaffe landet en ny regjering. Lykkes han ikke, blir det nyvalg.

Inntil et forretningsministerium, eller aller helst en koalisjon av de største partiene i parlamentet, kan ta over, skal avtroppende statsminister Matteo Renzi fortsatt stå til rors.

Det siste døgnet har Mattarella hatt møter med lederne for i alt 17 ulike partiallianser. Lørdag ettermiddag skal han ha samtaler med Renzi, og vil etter alt å dømme kunngjøre sin beslutning i løpet av mandag.

Presidenten vil i første omgang forsøke å få til en samlingsregjering med utgangspunkt i sentrum-venstrealliansen som vant valget i 2013, gjerne supplert med moderate medlemmer fra Silvio Berlusconis konservative parti. Dette for å sikre en bredest mulig plattform, slik at den nye regjeringen kan få arbeidsro frem til Italia skal avvikle regulært parlamentsvalg i 2018.

Men det spørs om det blir med intensjonen. Etter Renzis nederlag i helgen, der han fikk 60 prosent av velgerne mot seg, ønsker høyresiden snarlig nyvalg for å dra nytte av den negative stemningen mot sosialdemokratene som folkeavstemningen uttrykte. Beppe Grillos protestbevegelse, M5S, og nasjonalistpartiet, Lega Nord, har forlangt det samme.

For Grillo er det helt uaktuelt å gå inn i noen som helst koalisjon med andre partier, simpelthen fordi han anerkjenner ingen annen politisk autoritet enn seg selv. Alle andre er pr definisjon korrupte, ifølge Femstjernerbevegelsen.

Renzi ønsket en grunnlovsreform for å gjøre Italia enklere å styre. Blant annet foreslo han å strippe Senatet (overhuset) for makt, slik at regjeringen lettere kunne få nye lover gjennom i nasjonalforsamlingen. Mange kritikere, langt inn i statsministerens eget parti, mente reformen både var udemokratisk og ufullkommen. I tillegg stemte mange nei til ny grunnlov, bare for å vise sin misnøye med Matteo Renzi.

I sin avskjedstale natt til mandag, sa Renzi at hans «erfaring med å regjere med dette var til ende». Umiddelbart kunne det lyde som en imøtekommelse av kravet fra Berlusconi og andre som har sagt at 41-åringen kan anse seg som ferdig i italiensk politikk, om han skulle tape.

Men i en ny tale til egne partifeller onsdag kveld, uttalte Renzi seg på en måte som ikke bare tyder på at han har tenkt å fortsette som sosialdemokratisk leder og toppkandidat. Han vil også ha nyvalg så fort som mulig. Matteo Renzi vil bli statsminister igjen.

Presidenten har imidlertid satt to vilkår: Grunnlovsdomstolen må ettergå valgloven for underhuset og nasjonalforsamlingen må fatte nye valgregler for begge kamre i parlamentet. Det vil ikke kunne skje før 24. januar. Så skal det gå 45 dager før valg kan avvikles. Teknisk vil det derfor ikke være mulig å avvikle et parlamentsvalg før tidligst i mars.

I så fall vil Italia slutte seg til det store valgåret i Europa, der også Frankrike, Nederland og Tyskland i 2017 skal ha nasjonale valg.

Inntil han ble utnevnt til Italias statsoverhode i 2015, var konstitusjonseksperten Sergio Mattarella dommer i landets grunnlovsdomstol – kjent for sin motstand mot nyvalg som metode for å løse en fastlåst politisk situasjon. Dersom han ikke lykkes med å overtale noen sittende politiker til å lede et overgangsstyre, kan han finne på å utnevne en teknokratregjering, for eksempel ledet av senatets «stortingspresident», Pietro Grasso.

Det som taler mot, er at Italia i mars neste år er vertskap når signatarstatene skal feire 60-årsjubileet for undertegnelsen av Romatraktaten, EUs forløper. To måneder etterpå skal G7-landenes statsledere samles i Taormina på Sicilia for å diskutere tidens økonomiske utfordringer i en omskiftelig verden.

Den italienske statsminister som i begge disse tilfellene skal ønske sine kolleger velkommen, kan ikke være en midlertidig potentat. Han må være valgt. Av folket.

* * *

